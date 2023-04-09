ماكرون لـ الدول الأوروبية: يجب أن نعتمد على أنفسنا ونتخلى عن أمريكا

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناشد الدول الأوروبية تعزيز استقلالية الصناعات الدفاعية. مضيفا، أنه لا ينبغي الاعتماد على دول أخرى في ظل "الأزمات المفصلية" التي تمر بها دول المنطقة.

وقال الرئيس الفرنسي، إن الوضع في أوكرانيا تسبب في تسريع الطلب على المعدات الدفاعية.

وصرح ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لي إيكوس" الفرنسية، بأنه "ومع ذلك، فإن صناعة الدفاع الأوروبية لا تلبي جميع الاحتياجات ولا تزال غير مكتملة، الأمر الذي دفع بعض الدول إلى اللجوء مؤقتًا إلى الموردين في الولايات المتحدة وحتى في آسيا".

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة "التقدم للأمام" لمواجهة تلك الأزمات الحالية التي تعاني منها الدول الأوروبية.

وأكد ماكرون، أنه "على أوروبا أن تسعى جاهدة لتحقيق الحكم الذاتي الاستراتيجي، ولا نريد الاعتماد على الدول الأخرى في القضايا الرئيسية".

كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعليقات نُشرت اليوم الأحد، إن أوروبا ليس لديها مصلحة في تسريع الأزمة بشأن تايوان وإنها يجب أن تنتهج استراتيجية مستقلة عن كل من واشنطن وبكين.

وتابع، على أوروبا ألا تسرع الصراع بل إن تأخذ الوقت الكافي لبناء موقعها كقطب ثالث بين الصين والولايات المتحدة.

ونقلت وسائل الإعلام عنه قوله إنه يتعين على أوروبا تمويل صناعتها الدفاعية بشكل أفضل وتطوير الطاقة النووية والمتجددة وتقليل الاعتماد على الدولار للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة.