عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون لـ الدول الأوروبية: يجب أن نعتمد على أنفسنا ونتخلى عن أمريكا

ماكرون
ماكرون

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناشد الدول الأوروبية تعزيز استقلالية الصناعات الدفاعية. مضيفا، أنه لا ينبغي الاعتماد على دول أخرى في ظل "الأزمات المفصلية" التي تمر بها دول المنطقة.

وقال الرئيس الفرنسي، إن الوضع في أوكرانيا تسبب في تسريع الطلب على المعدات الدفاعية.

وصرح ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لي إيكوس" الفرنسية، بأنه "ومع ذلك، فإن صناعة الدفاع الأوروبية لا تلبي جميع الاحتياجات ولا تزال غير مكتملة، الأمر الذي دفع بعض الدول إلى اللجوء مؤقتًا إلى الموردين في الولايات المتحدة وحتى في آسيا".

وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة "التقدم للأمام" لمواجهة تلك الأزمات الحالية التي تعاني منها الدول الأوروبية.

وأكد ماكرون، أنه "على أوروبا أن تسعى جاهدة لتحقيق الحكم الذاتي الاستراتيجي، ولا نريد الاعتماد على الدول الأخرى في القضايا الرئيسية".

كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعليقات نُشرت اليوم الأحد، إن أوروبا ليس لديها مصلحة في تسريع الأزمة بشأن تايوان وإنها يجب أن تنتهج استراتيجية مستقلة عن كل من واشنطن وبكين.

وتابع، على أوروبا ألا تسرع الصراع بل إن تأخذ الوقت الكافي لبناء موقعها كقطب ثالث بين الصين والولايات المتحدة.

ونقلت وسائل الإعلام عنه قوله إنه يتعين على أوروبا تمويل صناعتها الدفاعية بشكل أفضل وتطوير الطاقة النووية والمتجددة وتقليل الاعتماد على الدولار للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة.

إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة أوكرانيا الدول الأوروبية الصناعات الدفاعية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صناعة الدفاع الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

بيان عاجل من الخارجية الفلسطينية حول مسيرة إسرائيلية يشارك فيها 27 وزيرا

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

الدوري المصري.. الزمالك بتقدم على البنك الأهلي 1-0 في الشوط الأول

ضابط شرطة لـ السيسي: بلدنا لها حق علينا وهنحافظ على الأمن والأمان

إجراء عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد التوترات الأخيرة في لبنان وسوريا وغزة

عيار 21 ب218 درهم..أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

يعزز صحة الدماغ .. احرص على تناول هذا النوع من الشاي

سعداء الحظ.. هتكسب أكثر من 30 ألف جنيه لو معاك الموبايلات دي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد شاهين: أنا مش متزوج ولم أشعر بأحاسيس آدم في الهرشة السابعة من قبل ..وهذا سر نجاح العمل| حوار

مش المجمدة ..ماذا تفعل الملوخية الخضراء لجسمك فى رمضان؟

تحدث في الصباح .. هذه العلامة تشير لإصابتك بالسكتة الدماغية

اتولد ومات على باب المستشفى| قصة مأساوية لسيدة حامل تنتهي بإقالة المدير بالقليوبية

فيديو

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

تصريح طليقها عن القبلات وعدم حضورها الجنازات.. ياسمين رئيس ترد في «حبر سري»

ماذا قال كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ