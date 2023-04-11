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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تراجع.. مسئول أوكراني يوضح حقيقة الوثائق الأمريكية المسربة بشأن كييف

صدى البلد

قالت واشنطن بوست عن مسئول أوكراني اليوم الإثنين، إنه من غير المرجح أن تلحق الوثائق الأمريكية المسربة ضررا بهجومنا المضاد.

 

وفي هذا الصدد، قال مؤسس مجموعة فاجنر الروسية أمس الأحد، إن أوكرانيا جمعت بين 200 ألف إلى 400 ألف جندي للهجوم المضاد على روسيا.

 

مضيفا، أنه لا يجب الاستهانة بهجوم كييف المضاد.

 

وأكد تقدير أوكراني، أن عدد القتلى الروس والمعاونين لهم يقترب من 180 ألف قتيل. 

 

وبحسب صحيفة "يوكراين فورم"، قضت القوات المسلحة الأوكرانية على حوالي 178.150 جنديًا روسيًا في أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 9 أبريل 2023 ، بما في ذلك 470 من المقاتلين خلال اليوم الماضي وحده.

 

وفي إطار مساعدتها لأوكرانيا، ذكر موقع “19 فورتي فايف” الأمريكي، أن الولايات المتحدة أرسلت الدبابات، التي تم إنشاؤها "للحرب العالمية الثالثة” مع روسيا، كجزء من دعم نظام كييف.

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