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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الأقصى
الأقصى

اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين، ساحات المسجد الأقصىن فجر اليوم الثلاثاء، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام بالقدس المحتلة.

وتصاعدت حدة التوترات وأعمال العنف مؤخرًا بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ بعد سلسلة حوادث وهجمات تبعت اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى في القدس خلال الأيام الماضية، ما أثار العديد من الإدانات.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة شديدة على الطريق الواصل بين رام الله (وسط الضفة) ونابلس (شمالًا)، لتأمين المسيرة ووقوف المستوطنين والوزراء الإسرائيليين وأعضاء الكنيست فوق الجبل، حيث تقع البؤرة الاستيطانية المخلاة.

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