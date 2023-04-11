تايوان: 8 سفن عسكرية صينية لا تزال منتشرة حول الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء، عن رصد ثماني سفن من قوات البحرية الصينية تتمركز حول الجزيرة.

وبدأت الصين، السبت الماضي، مناورات حول تايوان مدفوعة بالغضب من اجتماع الرئيسة التايوانية تساي إينغ وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي.

وكانت التدريبات التي تستمر ثلاثة أيام، والتي أُعلن عنها غداة عودة تساي من زيارة للولايات المتحدة، متوقعة على نطاق واسع بعد أن نددت الصين باجتماعها يوم الأربعاء مع رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي في لوس أنجلوس.

كما جاء إعلان بكين عن المناورات بعد ساعات فقط من زيارة قادة أوروبيين كبار للصين.