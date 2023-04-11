إعلان أول حصيلة ضحايا.. آخر التطورات في حرائق الغابات المشتعلة بكوريا الجنوبية

تسببت النيران التي أججتها الرياح القوية اليوم، الثلاثاء، في حرق أجزاء من مدينة ساحلية على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإجبار المئات على الفرار قبل أن يبطئ هطول الأمطار.

وقال مسؤولون إنه تم العثور على رجل يفترض أنه في السبعينيات من عمره ميتا داخل منزل محترق بينما أصيب ساكن آخر واثنان من رجال الإطفاء بحروق من الدرجة الثانية.

واستغرق الأمر ثماني ساعات ويحاول نحو 3000 رجل إطفاء إخماد النيران التي اندلعت في جبل في الجزء الأوسط من جانجنيونج في حوالي الساعة 8:30 صباحًا ودمرت حوالي 70 منزلاً ومباني أخرى.

وقد تم إجلاء أكثر من 550 شخصا إلى مرافق تشمل ساحة للتزلج على الجليد وصالة ألعاب رياضية للمدارس الإعدادية.

وقالت خدمة الغابات الكورية إن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق حتى الساعة 4:30 مساءً، بمساعدة الأمطار التي بدأت في فترة ما بعد الظهر.

وتباطأت جهودهم في البداية بسبب الرياح القوية التي جعلت من الصعب تحليق الطائرات المسقطة بالماء، لكن المسؤولين تمكنوا من نشر طائرات هليكوبتر في فترة ما بعد الظهر.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية إن الرياح في منطقة جانجنيونج تهب بسرعة 103 كيلومترات (64 ميلا) في الساعة. كما أجبرت الرياح القوية مشغلي السكك الحديدية على إلغاء ما لا يقل عن اثني عشر قطار ركاب بين جانجنيونج والمدن الساحلية الشرقية الأخرى مثل دونجهاي وسامشيوك.

وغطى الحريق أكثر من 379 هكتارا (936 فدان).

وركز رجال الإطفاء خلال الجزء الأول من استجابتهم على إقامة حواجز لمنع ألسنة اللهب من الانتشار إلى مناطق أكثر كثافة سكانية في جانجنيونج.

وانتشرت صور رجال الإطفاء وهم يرشون المياه باتجاه المنازل والمباني المحترقة، وأظهرت ألسنة اللهب البرتقالية الكبيرة غابة الصنوبر بالقرب من فندق ومنتجع على شاطئ البحر.

وقالت دائرة الغابات الكورية إن الحريق قد اندلع على الأرجح بسبب سقوط شجرة فوق أحد خطوط الكهرباء بعد أن قطعتها الرياح القوية.