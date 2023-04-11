مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة في البحيرة

لقى طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة أمام قرية الإمام الحسيني بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى جثة طفل صدمته سيارة أمام منزله بقرية الإمام الحسيني بنطاق دائرة شرطة المركز، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى « محمود محمد عثمان »، 6 سنوات، مقيم قرية الإمام الحسيني وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة