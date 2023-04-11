فاروق حسني يستقبل راشد بن خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون بالبحرين

استقبل الفنان فاروق حسني، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة - رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين والوفد المرافق له بمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون.



وحضر اللقاء الدكتور مصطفى الفقي والفنان الكبير يحيي الفخراني والكاتب محمد سلماوي والكاتب سليمان جودة

وتبادلوا النقاش حول العديد من القضايا الثقافية .

وأعرب الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: " سعدت كثيرًا بزيارة أخي العزيز الفنان الكبير الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة - رئيس المجلس الوطني للفنون بمملكة البحرين

فهو صديق عزيز وفنان كبير صاحب بصمة متميزة في الفنون التشكيلية بالعالم العربي" .

وفي نهاية اللقاء تمني الفنان فاروق حسني والحضور للشيخ راشد بن خليفة آل خليفة والوفد المرافق له إقامة طيبة وقضاء وقت ممتع في مصر.