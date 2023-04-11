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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم مقيمين.. وفاة شخص وإصابة العشرات في حادث مروري مروع بالسعودية

السعودية علم
السعودية علم

توفي شخص وأصيب العشرات جراء حادث مروري بمحافظة ينبع بالسعودية جراء اصطدام سيارة بشخص كان يعبر الطريق وحافلة تقل عشرات المقيمين.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته غرفة عمليات إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع ، يفيد بوجود حادث مروري على تقاطع طريق الأمير عبد العزيز بن ماجد وطريق الأمير عبد الله بن تركي جراء اصطدام سيارة على متنها 3 ركاب بعابر طريق مما أدى إلى انحرافها واصطدامها بحافلة على متنها 38 راكبا من جنسيات مختلفة مما أدى إلى انقلابها.

ونتج عن الحادث وفاة عابر الطريق في موقع الحادث، وكذلك إصابات متعددة لركاب المركبتين بين المتوسطة والخفيفة. 

من جانبها؛ باشرت طوارئ المركز الطبي بالهيئة الملكية بينبع استقبال وإسعاف 41 حالة وفرزها وتقديم الرعاية الصحية خلال وقت قياسي، علما بأنه تم تنويم 17 مقيما وحالتهم مستقرة وخروج 24 مقيما بعد تلقي العلاج اللازم.

وتقدمت الهيئة بينبع بخالص العزاء لأسرة المتوفى، وأهابت بالجميع التقيد والالتزام بإجراءات السلامة المرروية لسلامة جميع قاطني المدينة.

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