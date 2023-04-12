النواب يناقش مشروع قانون الجنسية المصرية ..اليوم

يستأنف مجلس النواب عقد جلساته اليوم الأربعاء الموافق12 من شهر أبريل 2023.

من المقرر أن تشهد الجلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقاً لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون، كما استهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، على أن يعود للانعقاد اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة الموافقة على مجموع مواد تعديل قانون أكاديمية الشرطة، بينما تم التأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.