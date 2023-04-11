العثور على طفلة حديثة الولادة بمدينة سفاجا

مازالت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحر الأحمر تواصل جهودها للكشف عن هوية طفلة حديثة الولادة تم العثور عليها في أحد شوارع مدينة سفاجا بجنوب البحر الأحمر.

إخطار من الأهالي بالعثور على طفلة ملقاة بأحد الشوارع

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من قسم شرطة سفاجا بعثور أهالى المدينة على طفلة حديثة الولادة ملقاة بأحد شوارع المدينة.

نقل الرضيعة إلى مستشفى سفاجا المركزي

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، حيث تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث والتوصل للمتهمين في الواقعة من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وتم نقل الرضيعة إلى حضانة مستشفى سفاجا المركزي.