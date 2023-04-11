شاهد ماذا حدث.. مريض يبتلع طقم أسنان في السعودية

أثارت واقعة ابتلاع طقم أسنان الجدل على موقع التواصل الأجتماعي تويتر في واقعة هي الأولى من نوعها في المدينة المنورة حيث تمكنت بعض الفرق الطبية بمدينة الملك سلمان الطبية بواسطة منظار الجهاز الهضمي العلوي، باستخراج طقم أسنان من منتصف المريء لمريض يبلغ 70 عامل قد قام بابتلاعه ،عن طريق الخطأ.

واكد الطاقم الطبي أن المريض قد حضر إلى المستشفى برفقة أسرته، وذلك بعد أن قام بابتلاع طقم الأسنان بالخطأ و هو يعاني من آلام شديدة بمنطقة الصدر مع عدم القدرة على البلع.

ولفت الفريق الطبي أنه بعد القيام بعمل الأشعة والفحوصات الطبية قد ظهر وجود طقم أسنان وذلك في منتصف المريء لدى المريض وتم التعامل الفوري مع الحالة.

ونجح الفريق باستخراج الطقم عن طريق عمل منظار حتى استقرت الحالة وغادر المستشفى بصحة جيدة,