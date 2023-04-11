أفارقة يهشمون سيارات المواطنين في تونس..شاهد

شهد محيط مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتونس العاصمة مواجهات بين مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وقوات الأمن بعد محاولات لفض اعتصامهم المستمر لبضعة أشهر.

وأكد عدد من المتضررين من أعمال الشغب أن المناوشات والاستفزازا بدأت ليلة أمس ووصل الأمر اليوم إلى تهشيم بلور عشرات السيارات الرابضة بالطريق أو بمأوى السيارات القريب من مقر المفوضية بحسب روسيا اليوم.

كما تم تسجيل إصابات في صفوف المارة الذين نقلوا من قبل الحماية المدنية إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث أكد الشهود أن الاعتداءات طاولت أيضا المارة الذين رشقوا بالحجارة.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن قوات الأمن أوقفت بعض العناصر فيما لاذ آخرون بالفرار.

ويرفض طالبو اللجوء الأفارقة المعتصمون منذ أشهر أمام مقر المفوّضية السامية لشؤون اللاجئين إدماجهم في تونس، ويطالبون بإعادة توطينهم في بلدان أخرى.