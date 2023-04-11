رش مياه وبهدلة.. رنا رئيس في رامز نيفر إند: مكنتش أعرف المقلب

وقعت الفنانة رنا رئيس، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج " رامز نيفر إند" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" والذي يعرض في شهر رمضان.

وقام رامز جلال برش المياه بكثرة على وجه رنا رئيس أثناء تنفيذ المقلب، ووجه رامز جلال سؤالا لرنا رئيس قائلا:" هل كنتي تعرفي المقلب".

وردت رنا رئيس مكنتش اعرف المقلب"، وقام رامز جلال به الكرسي المثبتة فيه رنا رئيس بشدة.

ودخلت رنا رئيس في نوبة من الصراخ المستمر مع بداية تنفيذ مقلب رامز جلال.

وظهرت على رنا رئيس ملامح الرعب والخوف مع تنفيذ مقلب رامز نيفر إند، وقام رامز جلال بفتح طفاية الحريق في وجه رنا رئيس .