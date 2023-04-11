لا لا .. هكذا تصرفت رنا رئيس بعد رؤية ثعبان رامز نيفر إند

وقعت الفنانة رنا رئيس، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج " رامز نيفر إند" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" والذي يعرض في شهر رمضان.

وقام رامز جلال بإظهار ثعبان أمام رنا رئيس في محاولة منه لإخافتها، وصرخت رنا رئيس مرددة :" لا لا لا ".

ودخلت رنا رئيس في نوبة من الصراخ المستمر أثناء تنفيذ مقلب رامز جلال .

وظهرت على رنا رئيس ملامح الرعب والخوف مع تنفيذ مقلب رامز نيفر إند، وقام رامز جلال بفتح طفاية الحريق في وجه رنا رئيس .

سخرية رامز جلال من رنا رئيس

ومن جانبه قال رامز جلال:" بطلة حلقتنا من أشهر النجوم المراهقين، وضيفتنا بقت نجمة وهي عندها 22 سنة".

وأضاف رامز جلال:"انا هقولك كلمتين الفن عمره مكان شهرة وخلاص الفن عايز أخلاق وذكاء"، وتابع موجها حديثه لرنا رئيس" ركزي في أدوارك واهتمي بالأداء واوعي تتغري، ومش عايز تهور وقلة ادب عشان انا دماغي ناشفة ".