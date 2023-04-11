عمر هاشم: الاستغفار يحمي العباد من عذاب الله.. فيديو

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الله خسف بأمم سابقة، لأنها عصت عن أمر ربها، وأشركت بالله.

وأضاف أحمد عمر هاشم، خلال برنامج «من هدى القرآن» على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم تناول العديد من قصص العذاب المعجل في الدنيا، لرفضه هذه الأمم الإيمان بالله، وتمسكها بالشرك وعدم الاعتراف بوحدانية الله، مثل قصة «فرعون مع سيدنا موسى عندما انطبق عليهم البحر».

وتابع أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: الأمة الوحيدة التي نجت من عذاب الاستئصال هي أمة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، حيث نجى الله هذه الأمة لأجل النبي.

وأوضح هاشم، أن الله أعطى أمة النبي محمد صل الله عليه وسلم، أمانين وفقا لما ورد في القرآن الكريم « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ».