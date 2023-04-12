أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. مواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس.. قرار تعديل الحد الأدنى للأجور

أهم الأخبار .. نشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية...

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي ومرافقها

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس…

الحكومة تكشف حقيقة تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً…

وزير الري: نستورد منتجات غذائية بقيمة 10 مليارات دولار سنويا

شارك الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فى فعاليات الجلسة الحوارية التى نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "دور رائد للقطاع الخاص" …

وزير النقل: إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النقل المتميز بالسكك الحديدية

قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل: إن القطاع الخاص ركيزة أساسية، في تنفيذ كل مشروعات الوزارة، سواء القطاع الخاص المصري أو الدولي تنفيذا ، لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص…

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل الحد الأدنى للأجور

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار رقم 1408 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية…

خالد أبوزيد: التغيرات المناخية تهدد الدلتا وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية| حوار

تعد التغيرات المناخية من أهم القضايا العالمية التي تشغل العالم في وقتنا الحالي، وأصبحت في الصدارة على أجندة كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية، وصار العمل المناخي واحداً من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر…

أمطار غزيرة ورياح| مفاجأة غير متوقعة في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع من الثلاثاء حتى الجمعة (11 – 14 أبريل 2023)، والموافق لبداية الأسبوع الأول من برمودة….

الزراعة تستعين بالرسوم المتحركة والأفلام الكرتونية لتوصيل النصائح والإرشادات للمزارعين

أكد حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي أن الإدارة تقوم بإستخدام الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات المتخصصة والرسوم المتحركة لنشر المعلومة الإرشادية…

آثار مذهلة .. القزم سنب مع عائلته بالمتحف المصري بالتحرير

القزم سنب مع عائلته بين طيات المتحف المصري بالتحرير، ليحتفظ المتحف بتمثاله الذى يعد من القطع الآثارية المذهلة…

ضمن مبادرة "كتف في كتف".. توزيع كراتين رمضان على 100 أسرة بأسيوط

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ومكتب مشروعات الأورمان بأسيوط في توزيع عدد 100 كرتونة مواد غذائية على 100 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية جحدم وعزب الشريفة والمشارقة…

استقدام الجلوس آيبيس.. مفاجآت لزائري حديقة الحيوان في شم النسيم وعيد الفطر

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة لاستقبال شم النسيم، وعيد الفطر المبارك من خلال عدة إجراءات، وذلك لاستقبال الزائرين…

منتج بمواصفات وجودة عالمية.. مدبولي يتابع جهود تطوير مدينة الأثاث بدمياط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام…

متحدث الرئاسة: ارتفاع عدد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 20% وتحقيق 2.3 مليار دولار

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، خلال الربع الأول من العام الجاري، أظهر ارتفاع أعداد السفن التي مرت بالقناة، بنحو 20%…

وزير الصحة يبحث مع هيئة "فولبرايت" التعاون في توفير المنح والبرامج الدراسية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة "فولبرايت مصر" وهو أحد برامج التبادل التعليمي والثقافي…

بحضور وزيرة البيئة.. توقيع وثيقة مشروع "الأنظمة المالية للمناخ" في مصر

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وماتيو فاسور المدير الإقليمي لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية AFD توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" (TFSC Egypt) …

وزارة التضامن تطلق حملة لمجابهة التمييز ضد أطفال وشباب مؤسسات الرعاية الاجتماعية

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي حملة إعلامية تحت عنوان "ضَمّة مش فَصْلة" …

البابا تواضروس يصلي البصخة المقدسة بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية…

مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات إير أوروبا الإسبانية .. صور

استقبل اليوم مطار سفنكس الدولي أولى طائرات شركة إير أوروبا الإسبانية (A738) القادمة من مدريد التي من المقرر أن يتم تسييرها مرتين شهريا…

وزير النقل: إنشاء مصانع لعربات السكك الحديدية ومستلزمات الكباري والمراكب التجارية

أكد وزير النقل كامل الوزير، الأهمية الكبيرة لورش كوم أبو راضي خلال جولة بها أمس، الاثنين، باعتبارها عصب التأمين الفني للعربات، خاصة مع الاهتمام الكبير من وزارة النقل بتطوير جميع الورش وزيادة إنتاجيتها، والاستغلال الأمثل لجميع مواردها وقطع الغيار المتواجدة بها…