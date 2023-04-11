أمطار غزيرة ورياح| مفاجأة غير متوقعة في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع من الثلاثاء حتى الجمعة (11 – 14 أبريل 2023)، والموافق لبداية الأسبوع الأول من برمودة.

الكتلة الشمالية الباردة

وتوقع "فهيم" خلال تصريحات له، بداية سيطرة وتوغل للكتلة الشمالية الباردة لتزيح في طريقها كتلة الهواء الساخن لمنخفض السودان الموسمي ، وبالتالي تسيطر الجبهة الباردة علي شمال البلاد والوجه البحري وبتحسن في الأحوال الجوية وانخفاض كبير في درجات الحرارة بمقدار من 8 – 10 م ° لتكون الحرارة العظمي حول 22 م ° في شمال الدلتا و حول 25 م ° فى الدلتا و30 م ° في القاهرة وحول 31 م ° فى المنيا وبني سويف والفيوم وتستمر شديدة الحرارة ( حول 40 م °) فى جنوب الصعيد .

وأضاف أنه بداية من الثلاثاء وحتى الجمعة سيحدث انخفاض كبير في درجة الحرارة ليلاً على شمال الجمهورية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد لتعود الأجواء باردة أو مائلة للبرودة ليلاً ( 12 – 14 م ° ) وتستمر الحرارة ليلا معتدلة في جنوب الصعيد.

سقوط أمطار

وأوضح "رئيس مركز معلومات تغير المناخ" أنه من المتوقع سقوط أمطار متفرقة تتركز معظمها على الوجه البحري وسيناء والساحل الشمال الغربي ( بدأت من الاحد وتستمر حتى الخميس ) .. كما يلي:

- يوم الثلاثاء: أمطار خفيفة إلي متوسطة تبدأ من بعد الظهر على الساحل الشمالي الغربي، ثم تصل ليلاً إلى الدلتا.

أمطار على القاهرة

-يوم الأربعاء: أمطار متوسطة إلى غزيرة على كل الوجه البحري والقاهرة وسيناء ومدن القناة وتصل أحيانا إلى مناطق شمال الصعيد.

أما بالنسبة للرياح ، فما زال هناك نشاط واضح للرياح في صورة هبات متقطعة خاصة على المناطق المفتوحة قد تكون محملة بالرمال والأتربة حتي نهاية الأسبوع.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء11 أبريل، أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب البلاد، بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومائل البرودة على جنوب البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء11 أبريل:



القاهرة الكبرى العظمى 24 والصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 12

الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 13

الغردقة: العظمى 26 والصغرى 19

إلمنيا العظمى 26 والصغرى 14

سوهاج العظمى 27 والصغرى 17

أسوان العظمى 30 والصغرى 19 .