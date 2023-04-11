تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا، والظواهر الجوية المتوقعة.

وأفادت بأنه سيكون هناك انخفاض فى الحرارة ، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على شمال البلاد، لافتة إلى أن هناك نشاط للرياح يكون مثير للرمال والأتربة يوم الأربعاء على جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه ستنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج إلى من (٣:٢.٥متر).



تقلبات جوية مستمرة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تكاثرا للسحب الرعدية والممطرة على سيناء وخليج العقبة ومناطق من خليج السويس يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة وتصل إلى حد السيول أحيانا وتشير صور القمر الصناعي إلى سقوط الأمطار في بعض المناطق من جنوب الصعيد ومتفاوته الشدة.

وتوقعت الهيئة تواجد فرص لأمطار خفيفه متفرقه على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

تحذير عاجل من الأرصاد



وفي هذا السياق، قدمت الإعلامية لميس سلامة تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء11 إبريل :



القاهرة الكبرى العظمى 24 والصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 12

الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 13

الغردقة: العظمى 26 والصغرى 19

إلمنيا العظمى 26 والصغرى 14

سوهاج العظمى 27 والصغرى 17

أسوان العظمى 30 والصغرى 19 .