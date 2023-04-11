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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصل إلى حد السيول.. الارصاد تحذر من سقوط الأمطار اليوم

الارصاد
الارصاد

أكدت الإعلامية لميس سلامة في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد الفضائية برئاسة تحرير الكاتب أحمد حمدي   أن  هيئة الأرصاد الجوية، صرحت بأن حالة الطقس متقلبة هذه الأيام.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء11 إبريل، أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافىء على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وحارعلى جنوب البلاد،  بينما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومائل البرودةعلى جنوب البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء11 إبريل :
 

القاهرة الكبرى العظمى 24 والصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 12

الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 13

الغردقة: العظمى 26 والصغرى 19 

إلمنيا العظمى 26  والصغرى 14

سوهاج العظمى 27 والصغرى 17

أسوان العظمى 30 والصغرى 19 .

وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك تكاثر للسحب الرعدية والممطرة على سيناء وخليج العقبة ومناطق من خليج السويس يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة وتصل إلى حد السيول أحيانا وتشير صور القمر الصناعي إلى سقوط الامطار في بعض المناطق من جنوب الصعيد و متفاوته الشدة وتوقعت الهيئة تواجد فرص لأمطار خفيفه متفرقه على القاهره الكبرى على فترات متقطعة وأمطار خفيفه على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقيه ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وسجلت درجات الحرارة العظمى على معظم محافظات الجمهوريه كالتالي.

القاهره 24
الاسكندريه 21
دمياط 21 
بورسعيد 21
العريش 22
رفح 21 
الاسماعيليه 24 
السويس 24
ماطروح 19
وادي النطرون 25 
المنصوره 23
طنطا 23
دمنهور 24
سانت كاترين 22
الغردقه 29
شرم الشيخ 28
الفيوم 24
المنيا 26
اسيوط 25
سوهاج 26
قنا 30 
الاقصر 28
الوادي الجديد 35
اسوان 31
حلايب 29 
شلاتين 29
ابو رماد 28 

 

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس القاهرة الكبرى درجات الحرارة فترات متقطعة

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