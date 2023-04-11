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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: أمطار وسيول على وسحب رعدية هذه المناطق اليوم

درجات الحرارة
درجات الحرارة

عرض برنامج صباحنا مصري المذاع على قناة المصرية تقريرا عن أحوال الطقس  اليوم الثلاثاء 11 إبريل. 

 وقالت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك تكاثر للسحب الرعدية والممطرة على سيناء وخليج العقبة ومناطق من خليج السويس يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة وتصل إلى حد السيول أحيانا وتشير صور القمر الصناعي إلى سقوط الامطار في بعض المناطق من جنوب الصعيد و متفاوته الشدة وتوقعت الهيئة تواجد فرص لأمطار خفيفه متفرقه على القاهره الكبرى على فترات متقطعة وأمطار خفيفه على مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقيه ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وسجلت درجات الحرارة العظمى على معظم محافظات الجمهوريه كالتالي.

القاهره 24
الاسكندريه 21
دمياط 21 
بورسعيد 21
العريش 22
رفح 21 
الاسماعيليه 24 
السويس 24
ماطروح 19
وادي النطرون 25 
المنصوره 23
طنطا 23
دمنهور 24
سانت كاترين 22
الغردقه 29
شرم الشيخ 28
الفيوم 24
المنيا 26
اسيوط 25
سوهاج 26
قنا 30 
الاقصر 28
الوادي الجديد 35
اسوان 31
حلايب 29 
شلاتين 29
ابو رماد 28 
رأس حدربه 29

الأرصاد الجوية العريش شرم الشيخ الأقصر السويس بورسعيد

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