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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

قبل العيد.. طريقة اقتصادية لتحضير الغريبة

صدى البلد


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الغريبة.


 

الغريبة


 

المقادير :

– 2 كوب دقيق (منخول)

– نص كوب سكر بودرة (منخول)

– كوب سمن (بدرجة حرارة الغرفة )

– ربع معلقة صغيرة ملح


 

مكونات تزيين الغريبة علي حسب رغبتك يمكنك تزيين الغريبة بـ

– كريز او فصوص من اللوز او السودانى او الفتسق او عين الجمل او خليط مكسرات او كاكاو بودرة.


 

طريقة عمل الغريبة في البيت بكل سهولة

– هنضرب السمن مع السكر البودرة باستخدام مضرب البيض او العجان الكهربائى حتى يختلطوا مع بعض جيدا ويصبح القوام كريمى ثمنضيف الدقيق المخلوط بربع معلقة صغيرة ملح ونقلب بمعلقة خشبية حتى تتكون لدينا عجينة . هنضع عجينة الغريبة فى كيس بلاستيكترتاح فى الثلاجة لمدة حوالى نص ساعة .


 

– بعد ما نخرج العجينة من الثلاجة هنبدا فى تشكيل الغريبة هنكور كور صغيرة من العجينة ونرصها فى صاج او صينية عليها ورق زبدةونترك مسافة قليلة بين كل قطعة غريبة واخرى .


 

– ثم نحضر فصوص اللوز او الفستق او السودانى او الكريز ونضعها فى منتصف كل قطعة غريبة ونضغط عليها ( حتى لاتقع فصوصاللوز او الفتسق من الغريبة )


 

– لو هتزينى بعض قطع الغريبة ببودرة الكاكاو نغمس شوكة فى بودرة الكاكاو ثم نضغط بالشوكة على وش الغريبة .


 

طريقة تسوية الغريبة

– مهم جدا فى تسوية الغريبة ان تكون درجة حرارة الفرن متوسطة حوالى 120 درجة لاننا نريد ان تظل باللون الابيض الجميل . هنضع صاج الغريبة فى فرن متوسط الحرارة ونلاحظها حتى تمام النضج ، وعندما تخرج تترك لتبرد وبالهنا والشفا

الغريبة طريقة عمل طريقة عمل الغريبة طريقة عمل الغريبة في البيت تزيين الغريبة طريقة تسوية الغريبة تسوية الغريبة

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