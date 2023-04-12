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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تفحم شقة ابنة المفكرة نوال السعداوي بسبب ماس كهربائي

دكتورة نوال السعداوي
دكتورة نوال السعداوي

أعلنت الكاتبة والصحفية دكتورة منى حلمي نجلة الكاتبة والمفكرة الراحلة دكتورة نوال السعداوي، احتراق شقتها بالكامل.

وأشارت عبر حسابها بموقع فييسبوك إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي أدى إلى احتراق الشقة بالكامل في الخامس من أبريل الجاري.

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احتراق شقة نجلة نوال السعداوي

ونجت دكتورة منى حلمي من الحريق رغم تفحم كل شئ في الشقة، لكن شهدت مأساة أخرى وهي وفاة نجل “أسطى حسين” الذي كان يعمل معهم منذ سنوات طويلة مختنقا من دخان الحريق.

وكتبت عبر حسابها الشخصي: “شقتى احترقت بالكامل يوم 5 أبريل 2023 بسبب ماس كهربائى شديد جدا كل شقتى التى أعيش فيها احترقت كليا”.

وتابعت: “كل شئ حرفيا اتهمته النيران بخمس عربات مطافئ ومعها كارثة أخرى ابن أسطى حسين الذى يعمل معنا منذ سنوات طويلة طلع يشوف الحريق فاختنق ومات”.

وأضافت: “أنا الآن أعيش مؤقتا فى شقة أخرى . كل حاجة اتدمرت فى الشقة وهأسسها من أول وجديد”.

الحريق مصرع شاب ماس كهربائي

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