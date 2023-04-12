رئيس مدينة سفاجا يشدد على تكثيف التواجد الميداني لمتابعة قطاع رصف الطرق

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، الثلاثاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة الشوارع وأعمال إزالة الإشغالات وتحديد خطوط التنظيم في بمنطقة الإسكان الغربي في إطار تعليمات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بتطوير وتجميل مدينة سفاجا.

أوضح رئيس المدينة أنه جري العمل على قدم وساق بالمنطقة بهدف استكمال أعمال الرصف وتركيب الإنترلوك وتطوير شوارع المنطقة، وإزالة الإشغالات والقضاء على العشوائيات بها.

وشدد شعبان، على الإدارات المختصة بالوحدة المحلية بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمتابعة الدورية ومتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة لضمان تنفيذها على أكمل وجه ووفقا للمواصفات المحددة للخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة.

ووجه رئيس المدينة بتلاشي بعض الملاحظات قبل استلام الشوارع من الشركات المنفذة مع الالتزام بالمناسيب اللازمة ومراجعة كفاءة أعمدة الإنارة ودعم الشوارع التي بحاجة إلى أعمدة إنارة إضافية.