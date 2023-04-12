فى ظروف غامضة.. العثور على جثة رجل مجهول الهوية بالبحيرة

عثر الأهالي على جثة رجل فى العقد الخامس من العمر، ملقاه بمياه ترعة ساحل مرقص بدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوجود جثة غريق طافيه بمياه ترعة ساحل مرقص أمام قرية كفر العيص بدائرة مركز كوم حمادة، وانتقل ضباط المباحث بكوم حمادة لمكان البلاغ وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال جثة لذكر مجهول الهوية فى العقد الخامس من العمر يرتدى ملابسه بالكامل "ترنج رياضى وحذاء"، تم نقل الجثة مستشفى كوم حماده العام وبتوقيع الكشف الطبي عليه.

وبالعرض علي مفتش الصحة، كشف وجود كسر بالجمجمة وجرح رضى وتهتك بالرأس وكسر بالذراعين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

وكلفت المباحث بالتحرى حول الواقعة وتحديد شخصية المتوفى والنشر عن الجثة بأوصافها .

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.