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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط محطة وقود تصرفت في 52 الف لتر سولار وبنزين بالبحيرة

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، مفتاح عبداللطيف مدير التجارة الداخلية بحملة تموينية على الأسواق ومحطات الوقود بناحية مركز كفر الدوار والتى أسفرت عن ضبط محطه تموين سيارات قامت بالتصرف في كمية تقدر ب 52 الف لتر سولار وبنزين.

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167 مشاركا في اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم بالبحيرة

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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

 حيث تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز ومحطات الوقود لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية.

البحيرة مديرية التموين الحملات التموينية حملة تموينية مجهولة المصدر مديرية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية منتهية الصلاحية

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