ضبط محطة وقود تصرفت في 52 الف لتر سولار وبنزين بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، مفتاح عبداللطيف مدير التجارة الداخلية بحملة تموينية على الأسواق ومحطات الوقود بناحية مركز كفر الدوار والتى أسفرت عن ضبط محطه تموين سيارات قامت بالتصرف في كمية تقدر ب 52 الف لتر سولار وبنزين.

حيث تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والمخابز ومحطات الوقود لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية.