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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب على يد طليق زوجته بسبب حدوث مشاجرة بينهما بالبحيرة

مصرع شاب بالبحيرة
مصرع شاب بالبحيرة

لقى شاب مصرعة أثر متأثرا بإصابته على يد طليق زوجته بسبب حدوث مشاجرة بينهما على خلفية وقوع خلافات أسرية بينهما ، بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرة ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز ايتاى البارود ، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

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تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود، يفيد بوصول شاب الى المستشفى العام جثة هامدة ادعاء اعتداء من قبل آخرين ، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز شرطة ايتاى البارود وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة بمركز ايتاى البارود برئاسة المستشار محمد عون وكيل النائب العام برئاسة المستشار أحمد مجدى مدير نيابة ايتاى البارود التحقيقات.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين  مصرع " صبري ال" ،  متأثرا بإصابته بسبب نشوب مشاجرة بينه وبين "   رضا ش" طليق زوجه المجنى عليه بسبب خلافات بين الأطفال أبناء المجنى عليه والمتهم.


وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى مركز شرطة ايتاى البارود وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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