نابولي يتطلع للثأر من ميلان في مواجهة إيطالية أوروبية بدوري الأبطال

يصطدم ميلان بضيفه نابولي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سان سيرو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مواجهة إيطالية أوروبية.

سيكون نابولي ملزما بإثبات تفوقه أوروبيا أيضا هذا الموسم، بعد ما قدمه في الدوري الإيطالي ودهسه لعمالقة إيطاليا، ليقترب بشدة من لقب تحقيق الكالتشيو.

ستكون المباراة ثأرية أيضا بالنسبة لنابولي بعد هزيمته على يد ميلان برباعية نظيفة، الأحد الماضي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، في قمة الجولة ال28 من الدوري الإيطالي.

ويصطدم الفائز من مباراتي نابولي وميلان بالفائز من مواجهتي بنفيكا البرتغالي وإنتر ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر ميلان قد وضع قدما في نصف نهائي دوري الأبطال بفوزه على بنفيكا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء.