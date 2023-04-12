هاشتاج محمد رمضان يتخطى الـ 10 مليارات مشاهدة عبر التيك توك ..شاهد

تخطي هاشتاج محمد رمضان 10 مليارات مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشر الفنان محمد رمضان عدة صور له، وعلق قائلاً:" من قلبي إلي جمهوري العزيز الغالي في كل بلد في العالم أهديك هذا النجاح، اول فنان عربي هاشتاج اسمه يتخطى الـ ١٠ مليار مشاهدة علي التيك توك بفضل ربنا ثم الجمهور العظيم".

انتهت الحلقة ال21 من مسلسل جعفر العمدة ؛ على مقابلة نارية ستكون بين محمد رمضان وبلال شامة في الحلقة المقبلة.

وبينما كان يتواجد محمد رمضان مع سيف تفاجأ بطرق الباب ليجده بلال شامة وتنتهي الحلقة على ذلك .

شهدت الحلقة ال 21 من مسلسل جعفر العمدة العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

خرج جعفر العمدة من السجن ولكنه لم يفعل اي شيء مع عائلة فتح الله لانه يريد ان يعلم مكان ابنه اولا حيث طلب الصلح معهم.

فيما شهدت الحلقة مقابلة بلال شامة ودلال حيث طلب منها عشرة مليون جنيه لكي يخبرها بمكان الولد وعدم اخبار جعفر بذلك .



ووافقت ايمان العاصي علي ذلك ولكنها تدبر قتله علي يد أحد رجالها.