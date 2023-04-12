عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاشتاج محمد رمضان يتخطى الـ 10 مليارات مشاهدة عبر التيك توك ..شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

تخطي هاشتاج محمد رمضان 10 مليارات مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشر الفنان محمد رمضان عدة صور له، وعلق قائلاً:" من قلبي إلي جمهوري العزيز الغالي في كل بلد في العالم أهديك هذا النجاح، اول فنان عربي هاشتاج اسمه يتخطى الـ ١٠ مليار مشاهدة علي التيك توك بفضل ربنا ثم الجمهور العظيم".

انتهت الحلقة ال21 من مسلسل جعفر العمدة ؛ على مقابلة نارية ستكون بين محمد رمضان وبلال شامة في الحلقة المقبلة.

وبينما كان يتواجد محمد رمضان مع سيف تفاجأ بطرق الباب ليجده بلال شامة وتنتهي الحلقة على ذلك .

شهدت الحلقة ال 21 من مسلسل جعفر العمدة العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

خرج جعفر العمدة من السجن ولكنه لم يفعل اي شيء مع عائلة فتح الله لانه يريد ان يعلم مكان ابنه اولا حيث طلب الصلح معهم.

فيما شهدت الحلقة  مقابلة بلال شامة ودلال حيث طلب منها عشرة مليون جنيه لكي يخبرها بمكان الولد وعدم اخبار جعفر بذلك . 


ووافقت ايمان العاصي علي ذلك ولكنها تدبر قتله علي يد أحد رجالها.

محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

حالة نادرة.. إيجابية فحص الحمل لرجل عربي في العقد الخامس من العمر

بعد زيادة حافز إردب القمح.. الفلاحين: هدية السيسي لنا في عيد الفطر

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

النيابة العامة تعلن عن إجراءات جديدة بشأن مخالفات السيارات والتوكيلات

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

التزموا.. نداء عاجل من السعودية لضيوف الرحمن

ترشيحاتنا

طالب الأزهر في رحلة قرآنية| حكاية ابن السويس الذي فاز بمسابقة إفريقيا الكبرى في تنزانيا

التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ونابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ

وداعا لهيمنة Google Chrome.. ميزة مذهلة لـ مايكروسوفت Edge

أحدى ضحاياه: كان هيموتني بأدويته المغشوشة.. قرار جديد من المحكمة بحق طبيب الكركمين

علامات بالفسيخ تؤكد أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي | اعرف الفرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر..تناول هذا النوع من العصير مع الأدوية

مش هيكلفك.. طريقة تحضير الكحك بوصفة اقتصادية

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ إسعاد يونس كانت حديث السوشيال ميديا

ستصاب بالذهول عند مشاهدته.. رصد أكبر تمساح "الوحش Croczilla"

فيديو

رسميًا .. موعد انتقال إمام عاشور لـ الأهلي بعد توقيعه للأحمر "فيديوجراف"

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل عرضها.. احتفال بخروج محمد رمضان| فيديوجراف

بالدليل من القرآن.. هذا موعد ليلة القدر/ فيديو جراف

بعد وفاة مدير البنك .. حادث جديد يثير ضجة بسبب عضة كلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ