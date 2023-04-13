مفاجأة .. هواتف سامسونج جلاكسي S22 تتفوق على S23 في هذه الميزة

كشف أحد الاختبارات التي تم إجرائها للمقارنة بين هواتف Galaxy الرائدة من شركة سامسونج الكورية الجنوبية أن سلسلة Galaxy S23 تدعم الشحن اللاسلكي بشكل أبطأ كثيرا من سلسلة Galaxy S22.

وبحسب موقع PhoneArena فإن شركة سامسونج قد عرضت ميزة الشحن اللاسلكي على أفضل هواتفها التي تعمل بنظام أندرويد منذ سنوات حتى الآن ، ولا تختلف سلسلة Galaxy S23 حيث تمسكت الشركة بسرعات 15 واط هذه المرة ، لكن اختبارًا جديدًا يشير إلى أن سلسلة Galaxy S23 متأخرة بشكل خطير عن سابقتها.

وأجرى موقع PhoneArena التقني مقارنة بين هواتف Galaxy S23 ضد هواتف Galaxy S22 والعديد من طرز آيفون في اختبار الشحن اللاسلكي، وأظهرت النتائج أن هواتف Galaxy S23 أبطأ بكثير من سلسلة Galaxy S22.

وركز الاختبار بشكل خاص على هاتف Galaxy S23 Ultra الأكثر تميزا في السلسلة، الذي يتم شحنه لاسلكيًا في غضون ساعتين و 37 دقيقة، وعلى سبيل المقارنة ، تم شحن هاتف S22 Ultra في ساعة واحدة و 58 دقيقة ، على الرغم من امتلاك نفس سعة البطارية.

ويشير الموقع إلى أن سامسونج يمكن أن تقدم سرعات شحن أبطأ بسبب مخاوف بشأن الحرارة وتدهور البطارية، وطلب موقع Android Authority طلب توضيح من الشركة حول هذا الشأن لتوضيح سرعات الشحن اللاسلكي لهواتف Galaxy S23 وما إذا كانت تخنق بالفعل السرعات اللاسلكية في الهواتف الجديدة.