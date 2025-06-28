قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في تطوير المطارات المصرية من خلال شراكات دولية
ماذا يعني رفض الشيوخ تقييد صلاحيات ترامب في الحرب مع إيران؟
انقلاب أمريكي.. هل أصبحت كندا خارج لعبة «نافتا»؟
غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على جنوب لبنان
خلفا للرمادي.. الزمالك يتعاقد مع مدرب أجنبي جديد والإعلان خلال ساعات
سعر الذهب اليوم السبت 28-6-2025 فى مصر
شمس البارودي ترد علي منتقدي اعتزالها وارتدائها الحجاب
مدافع يوفنتوس يغيب عن كأس العالم للأندية بسبب الإصابة
بسبب الأهلي.. الزمالك يكثف جهوده لضم مدافع فاركو
ظهور مفاجئ لوزير الدفاع الإيراني يفضح مزاعم إسرائيل عن تصفيته
علي جمعة يحصل على 56 صوتا فى انتخابات الطرق الصوفية
مدبولي يفتتح أول مصنع لمجموعة BSH الألمانية في مصر وأفريقيا بالعاشر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس صحة النواب: هيئة الرعاية الصحية تسعى لترويج خدمات السياحة العلاجية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كل من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، وذلك بجناح الهيئة المشارك في النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر الصحة الأفريقي (Africa Health Excon 2025)، وتم تفقد أهم الأنشطة التى تقدم من خلال الجناح للوفود الأفريقية.

واستمع رئيس صحة النواب إلى شرح تفصيلي حول أبرز نماذج التحول الرقمي وخدمات الرعاية الصحية الذكية التي تنفذها الهيئة، مثمنًا مشاركة الهيئة بفعاليات متعددة لاستثمار تواجد الوفود الأجنبية للترويج لخدمات السياحة العلاجية .

مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي يُعد منصة إقليمية وأفريقية مهمة لتبادل الرؤى

وأكد رئيس لجنة صحة النواب، أن مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي يُعد منصة إقليمية وأفريقية مهمة لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هذا الحدث يعد فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في بناء أنظمة صحية قوية ومستدامة، مشيدًا بالمستوى المتميز للتنظيم والمشاركة المصرية الواسعة في فعاليات المعرض.

فيما أجرى رئيس هيئة الرعاية الصحية جولة تفقدية بأجنحة شركات الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية والشركات التكنولوجية وكذلك المستشفيات المشاركين  بالمعرض المصاحب للمؤتمر.

وأكد أهمية الإطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات التكنولوجية بأجنحة العارضين لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة للمضي نحو توجيه الدولة المصرية في توطين الصناعات الطبية

وأشاد رئيس هيئة الرعاية الصحية بنجاح النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health Excon 2025، مثمنًا مردوده الترويجي على المستويين العلمي والتجاري.

صحة النواب التحول الرقمي السياحة العلاجية الهيئة العامة للرعاية الصحية Africa Health ExCon 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث المنوفية

سائق التريلا المتسبب في حادث إقليمي المنوفية: الدريكسون ساب في إيدي ولقيتهم في وشي

ماذا يحدث داخل الجسم عند تناول جرعة زائدة من البارسيتامول ؟

تحذيرات من خطورة الباراستامول على الكبد.. ماذا يفعل؟

أسعار الذهب

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟

ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 3 عبادات أوصى بها النبي

امتحانات الثانوية العامة

ماراثون الثانوية العامة |ننشر مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الاولى المقرر آداؤه غداً

الإيجار القديم

شقة بديلة والإيجار ثلث الدخل.. مشروع قانون جديد لحل أزمة المستأجرين

عمرو اديب

عمرو أديب يسخر من الأهلى بعد تأهل الهلال السعودي.. ماذا قال؟

إذا طلب منك الميت

ماذا تفعل إذا طلب منك الميت فعل شيء بالمنام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يهنئ الرئيس بذكرى 30 يونيو ويُدشن صرحًا صناعيًا عالميًا بالعاشر

صورة أرشيفية

صلاح عبد العاطي: إسرائيل تمضي في خطة تحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة

جانب من اللقاء

%50 مكون محلي.. و70% خلال عامين.. مصر تخطو بثبات بافتتاح مصنع «بوش» الألماني

بالصور

وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية.. خليها ضمن روتين يومك

وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان
وصفات طبيعية تحافظ على نضارتك دون لمعان

مدبولي يفتتح أول مصنع لمجموعة BSH الألمانية في مصر وأفريقيا بالعاشر من رمضان

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

خطأ شائع في طهي المكرونة يرفع سكر الدم بسرعة.. ما الحل؟

لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟
لماذا الطهي الزائد للمكرونة يضر؟

وزير الإسكان يتابع مشروعات العقارات وتطوير المنطقة الصناعية بالعاشر

وزير الإسكان
وزير الإسكان
وزير الإسكان

فيديو

مشادة على فستان سهرة

ضرب وسب .. فستان سهرة يتسبب في مشاجرة بمنطقة السلام

حقيقة انفصال رامي رضوان ودنيا

رامي رضوان يكسر الصمت ويرد على إشاعة انفصاله عن دنيا سمير غانم

أميرة فتحي

أميرة فتحي: لست مطربة..وأصبت بالاكتئاب بعد طرح عقبال كل البنات l فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد