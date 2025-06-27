Africa Health ExCon.. الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين نتائج المرضى

استهل عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات العامة وممثلي المنظمات الدولية والشركاء الاستراتيجيين، فعاليات مؤتمر "Africa Health ExCon 2025" بجلسة افتتاحية رفيعة المستوى.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الاخير من معرض ومؤتمر الصحة الأفريقي "Africa Health ExCon 2025"، فى نسخته الرابعة والمُقام خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

الجراحة الروبوتية

استعرضت جلسة عن الجراحة الروبوتية كيفية الاستفادة من تلك التقنيات في تحسين نتائج المرضى وتقليل المضاعفات مقارنة بالجراحة التقليدية. شارك بها الدكتور طارق يوسف والدكتور عمرو الحسيني من جامعة عين شمس، مستعرضين بعض التقنيات المستخدمة في تلك الجراحة والتطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية فيها.

ناقشت جلسة بعنوان "اكتشاف قطاعات الرعاية الصحية المستقبلية لابتكار الشباب" أن شكل سوق الدواء اختلف حاليًا عما قبل، فقد أصبح قطاع البحث والتطوير من القطاعات الهامة في مجال صناعة الأدوية، وأصبح هناك توجيه للانفاق بصورة كبيرة على البحث والتطوير لتقديم منتجات تخدم المريض بصورة أكبر، لافتين إلى أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تنمية مهارات العاملين في هذا المجال.

وشارك في الجلسة الدكتور إسلام عنان، مؤسس ورئيس شركة ACCSIGHT للأبحاث، والدكتور محمد أشرف، منسق التدريب في IPSF، وإبراهيم إمام، مؤسس ورئيس I SUPPLY، والدكتور أسامة شاهين، رئيس الشئون الحكومية والاتصالات المؤسسية فى اتحاد صيادلة مصر.

الشباب في المجال الصحي

عقدت ورشة عمل بعنوان "الشباب في قطاع الرعاية الصحية: قيادة التغيير" حاضر فيها الدكتور محمد أشرف ممثل لـIPSF، والذي استعرض تغير رؤى الشباب العاملين في المجال الطبي وطريقة تفكيرهم وبالتالي تغير القرارات التي يتخذونها، مؤكدًا أن هناك جزءا كبيرا من الشباب الذين يشعرون بوجود فجوة بين ما يتم دراسته وبين سوق العمل.

وفي ذات السياق عُقدت جلسة بعنوان "كيف يمكن للشباب تعزيز تطور مجال الرعاية الصحية في مصر" والتي استعرضت وجود إمكانيات قوية وفرص متعددة أمام الطلاب في مجال الرعاية الصحية، ويجب استخدام هذه الامكانيات لتوفير وقت يتم استغلاله في تطوير مهارات الطالب المهنية والعلمية، ما يدعم امكانياته في الابتكار والتفكير.

وشارك في الجلسة الدكتورة هبة حسني، المدير العام للمجلس العربي الأفريقي للتوعية، والدكتورة أماني النشار، الرئيس التنفيذي لشركة HYPHENS Solutions، والدكتورة هايدي عاصم، مؤسس مبادرة "اشتري المصري"، والدكتور كريم الدماطي، رئيس اتحاد الطلاب بكلية الصيدلة جامعة القاهرة.

الطب التجديدي

شهدت الجلسة الأولى من اليوم الثالث لمؤتمر صحة أفريقيا، تنظيم ندوة بعنوان "التطبيقات الجديدة للجسيمات خارج الخلية (EVs) في الطب التجديدي، وجهات نظر من الأوساط الأكاديمية والصناعة والعيادات"، ناقشت الجلسة كيفية استخدام الجسيمات خارج الخلية (EVs) في مجال الطب التجديدي، حيث يمكن استخدامها في توصيل الأدوية إلى مواقع محددة في الجسم، وإصلاح الأنسجة.

شارك بالجلسة البروفيسور الدكتورة رضوى مهنا أستاذ علم وظائف الأعضاء ومدير تنفيذي لمختبر أبحاث الطب التجديدي بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، والدكتورة إيمان ثابت تعمل حاليًا في قسم الفسيولوجيا، كلية الطب بجامعة الإسكندرية، والدكتورة مروة الديب محاضر في الأمراض الجلدية وعلم التجميل، كلية الطب، جامعة الإسكندرية، والدكتور علي السعدني، والدكتورة سمر العشي استشاري في علم الأمراض التشريحية جامعة الإسكندرية، مصر.

الأوعية الدموية

في جلسة متخصصة حول الأوعية الدمويةشرح الدكتور أحمد زغلول الأستاذ في معهد الأورام كيفية استخدام جهاز السونار في الكشف على الأوردة الدموية ونقاط العناية للمريض والشرايين، كما شرح أيضا كيفية استخدام الجهاز في الكشف عن الكسور ومستويات الدم وحقن التخدير.

وتضمنت شرحا من الدكتور إيهاب حنا عضو الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدمويةكيفية التعامل مع جراحات الأوعية الدموية والتداخلية في القدم السكري.

كما شرح الدكتور إيهاب العمل على ضبط مستوى السكر والحذاء السكري وتوفير النفقات للمرضى عن طريق العلاجات البديلة، وبين دور الذكاء الاصطناعي في توفير النفقات بما يحسن من الخدمات الطبية للمريض.

التجارب السريرية

في جلسة علمية عقدت ضمن فعاليات "Africa Health ExCon"، ناقش عدد من الخبراء سبل تعزيز قدرات إجراء التجارب السريرية في أفريقيا، مع التركيز على آليات جمع البيانات، حماية المعلومات، وأفضل ممارسات التوثيق.

شارك في الجلسة كل من الدكتور عاصم البغدادي رئيس مجلس ادارة شركة قناة السويس لتأمينات الحياة والدكتور جراهام ماكليلاند، والدكتورة منال حمدي السيد أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال جامعة عين شمس والدكتور محمد طه كاتب ومفكر وأستاذ واستشاري الطب نفسي المصري والدكتورة ياسمين نجّاتي.

وتضمنت المناقشات أربعة محاور رئيسية شملت: أساسيات الإحصاء الطبي، ممارسات جمع البيانات السريرية، حماية السرية والبيانات في البحوث، وأخيرًا الممارسات الجيدة للتوثيق (GDP) في التجارب الإكلينيكية، تهدف الجلسة إلى ترسيخ ثقافة بحثية قائمة على المعايير الدولية، وتعزيز جاهزية المؤسسات البحثية الأفريقية للمشاركة الفعالة في منظومة الأبحاث السريرية العالمية.

سلامة نقل الدم

شهد مؤتمر أفريقيا للصحة جلسة بعنوان: التحديات التي تواجه سلامة نقل الدم ونُظم الهيموفيجيليانس في أفريقيا، والتي تناولت عددا من المحاور حول الهيموفيجيليانس في العصر الرقمي، وأفضل الممارسات في هذا المجال، وكيفية توظيف الأدوات الرقمية لرصد وتحليل الأخطاء والحوادث القريبة من الوقوع في عمليات نقل الدم.

وركز المتحدثون على أفضل ممارسات نقل الدم والمعايير الوطنية المعتمدة في هذا الإطار، آفاق التعاون بين مصر والقارة الإفريقية في مجال خدمات نقل الدم، وتحسين إدارة الدم، واشتملت قائمة المتحدثين على: الدكتورة نرمين الدسوقي، والدكتورة فاتن موسى من خدمات نقل الدم القومية، والدكتور مجدي الإلكيابي من مركز نقل الدم بمستشفى الشبراويشي، والدكتورة إيمان نصر الدين من جامعة أسيوط، والدكتورة فاطمة عبيد.

المسالك البولية

ناقشت جلسة علمية متخصصة بعنوان "المسالك البولية"، تحدي تضيقات الإحليل الكلية أمام أخصائي المسالك البولية وخيارات العلاج الجراحي والتقنية المناسبة، ومدى معدلات الفشل في الجراحات التقليدية.

أدار الجلسة، الدكتور أحمد مرسي، استشاري جراحة ومناظر المسالك البولية، بينما حاضر في الجلسة كل من الدكتور محمد أبو النجا أستاذ مساعد في جراحة المسالك البولية، جامعة عين شمس، والدكتور أحمد سعيد الزريبي، رئيس الجمعية الأفريقية لجراحي المسالك البولية (PAUSA)، والدكتور إيهاب رأفت أستاذ جراحة المسالك البولية للأطفال جامعة الزقازيق، وحسن أبو العينين أستاذ جراحة المسالك البولية جامعة المنصورة.