Africa Health ExCon 2025.. تفاصيل لقاء السبكي وزيرة الصحة الناميبية

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات أفريقية بارزة، وذلك على هامش فعاليات النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر الصحة الأفريقي (Africa Health ExCon 2025)، حيث ناقش خلالها سبل التعاون المشترك وتناقل الخبرات المصرية في مجالات التعليم الطبي، الرعاية الصحية، التحول الرقمي، التأمين الصحي الشامل، والسياحة العلاجية، دعمًا لتوجهات الدولة المصرية في تعزيز علاقات الشراكة مع دول القارة السمراء.

وفي هذا الإطار، التقى الدكتور أحمد السبكي السيدة سبيرانس شيمبويتا، وزيرة الصحة الناميبية، والسفير فيليو هيفينداكا، سفير ناميبيا في مصر، حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم الطبي، التأمين الصحي، التحول الرقمي، والسياحة العلاجية. وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، وبناء القدرات، وتعزيز جهود التنمية الصحية المستدامة في ناميبيا، كما تم التوافق على فتح قنوات للتعاون الفني وتبادل الزيارات بين الجانبين.

وفي تصريحاتها عقب اللقاء، أكدت وزيرة الصحة الناميبية حرص بلادها على تبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة مع هيئة الرعاية الصحية المصرية، بما يسهم في دعم جهود التنمية الصحية المستدامة في أفريقيا، مثمنةً التجربة المصرية المتقدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.

وفي لقاء آخر، استقبل الدكتور أحمد السبكي الدكتور إكوو سبايو-جابراه، رئيس صندوق تمويل التعليم في أفريقيا (AETF) والوزير السابق، حيث تم بحث آليات التعاون في مجالات التعليم الصحي، بناء القدرات البشرية، وتطوير البرامج التدريبية داخل القارة الأفريقية.

تطوير القيادات الصحية

كما ناقش اللقاء سبل دعم التعليم الطبي من خلال شراكات استراتيجية مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والاستفادة من خبراتها في تطوير القيادات الصحية، التحول الرقمي، واعتماد المستشفيات وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وتطرق الطرفان إلى فرص تطوير برامج تدريبية رقمية ومحتوى تعليمي مبتكر يخدم الكوادر الصحية بالدول الأفريقية، مع إتاحة فرص التدريب العملي داخل منشآت الهيئة.

وخلال اللقاء، صرّح الدكتور إكوو سبايو-جابراه بأن صندوق تمويل التعليم في أفريقيا يدرس استقدام خبراء من هيئة الرعاية الصحية المصرية لتعليم وتدريب الأطقم الطبية على رأس العمل في الدول الأفريقية الأكثر احتياجًا، بدعم مباشر من الصندوق، مشيدًا بمستوى الخبرات الفنية والطبية التي تمتلكها الهيئة.

كما وجّه الدكتور أحمد السبكي دعوة إلى رئيس الصندوق لزيارة منشآت الهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، للاطلاع عن كثب على المنظومة وما تقدمه الهيئة العامة للرعاية الصحية من خدمات صحية متقدمة وكوادر طبية مدربة ونظم تشغيل رقمية، يمكن الاستفادة منها في دعم جهود إصلاح النظم الصحية بالقارة الأفريقية.

وفي تصريحاته على هامش اللقاءين، أكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل دورها كمركز متميز للخبرة والمعرفة، وتسعى إلى تصدير تجربتها الرائدة في تطوير المنظومة الصحية، من خلال برامج التدريب، الدعم الفني، وتقديم الاستشارات المؤسسية، بما يسهم في بناء نظم صحية مرنة ومتكاملة في الدول الأفريقية.

وأضاف أن التكامل بين قطاعي التعليم والصحة هو المفتاح لتحقيق الأمن الصحي والتنمية المستدامة في القارة، مؤكدًا أن الهيئة مستعدة للتعاون مع كافة الشركاء الأفارقة لنقل التجربة المصرية وتوسيع أطر التعاون.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر Africa Health ExCon تُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت شعار: "الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية"، وبالتعاون مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض (Africa CDC)، ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD).

ويؤكد هذا التعاون رفيع المستوى المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي رائد في الرعاية الطبية في أفريقيا، ويجسد دورها في دعم جهود تطوير الأنظمة الصحية بالقارة من خلال تعزيز الشراكات الفعالة وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة.