جمال شعبان: مؤتمر صحة إفريقيا يعيد مصر للعمق في القارة

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن اليوم يعتبر هو الثاني لـ انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر صحة أفريقيا، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بصحة مواطني القارة، ويقدم لهم كل الدعم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن مؤتمر صحة إفريقيا، للعام الثالث، ينعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، وأن هناك قوافل طبية مصر تتجه لدول القارة من أجل تقديم الجديد.

عودة مصر للعمق الإفريقي

أعرب جمال شعبان، عن سعادته لعودة مصر للعمق الإفريقي، وأن وجود الصحة والطب في القارة بالإمكانيات المصرية والبشرية؛ سيكون له مردود إيجابي، لآن هذا ينقل الطب الحديث لدول القارة.

ولفت إلى أن القارة تعاني من مشكلات صحية كثيرة، وأن مصر خلال الفترة المقبلة ستقوم بمزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة.