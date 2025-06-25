شفاء الأورمان تشارك في معرض صحة إفريقيا

بمشاركة د. خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، ووزراء صحة من دول إفريقيا، انطلق مؤتمر النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض “صحة إفريقيا" نيابةً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والذى يقام تحت رعاية فخامة الرئيس السيسي، بمشاركة مميزة لمستشفيات شفاء الأورمان داخل المعرض، المقام على هامش المؤتمر لمدة 3 أيام، بحضور مجلس إدارة جمعية الأورمان، ومؤسسة شفاء الأورمان، لعرض النموذج المصري الرائد في علاج الأورام بالمجان تأكيدًا على دور مؤسسة شفاء الأورمان، في دعم القطاع الصحي وخدمة المجتمع على المستويين المحلي والقاري، في ظل الاهتمام المتزايد بتعزيز التكامل الصحي في إفريقيا.



وأقيم المؤتمر تحت شعار “الابتكار والاستقلال: تسخير الذكاء الاصطناعي والتصنيع المحلي لتعزيز أنظمة الصحة الإفريقية”، في الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتعاون مع كل من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (AUDA-NEPAD).

وانطلقت فعاليات الدورة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وعدد من وزراء الصحة الأفارقة، ورؤساء عدد من الهيئات، وممثلين للعديد من الشركات العالمية في مجال الصحة والدواء، وممثلين لمؤسسات دولية وشركاء عالميين، وسفراء بعض الدول.

وثمن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحدث القاري الهام، مؤكدًا أن متابعة الرئيس الدقيقة لأعمال المؤتمر ومخرجاته تعكس حرص القيادة السياسية على دعم مسيرة تطوير القطاع الصحي في مصر والقارة الإفريقية.



وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن انعقاد هذا الحدث القاري الهام على أرض مصر، يعكس التزام الدولة المصرية العميق بقضايا الصحة والتنمية في إفريقيا، وتكامل الرؤية الوطنية في قطاع الصحة مع أهداف الاتحاد الإفريقي ورؤية “إفريقيا 2063”، مشيراً إلى أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية تجمع صانعي القرار والخبراء والقطاع الخاص، من أجل بلورة حلول عملية لتطوير أنظمة صحية قوية، مرنة وعادلة تخدم شعوب القارة.



وأوضح وزير الصحة أن مصر استطاعت تحقيق مستوى متقدم من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية محليًا، بفضل التوسع في التصنيع الوطني والاستثمار في البنية التحتية الصناعية، والتوسع في إنتاج المضادات الحيوية، وأجهزة التنفس الصناعي، وأدوية الأورام، مؤكدًا أن مصر شريك فعال في بناء نظام صحي إفريقي قائم على الابتكار والتكامل الصناعي، والتعاون في مجالات البحث والتدريب، وحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي بما يراعي خصوصية القارة وأولوياتها الصحية.



ومن جانبه؛ أكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي يمثل قاطرة تدفع القطاع الصحي في القارة نحو مستقبل أكثر تطورًا واستدامة، معربًا عن سعادته بالمشاركة في النسخة الرابعة لهذا الحدث الهام، متوجهاً بالشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادته الحكيمة ودعمه المتواصل للنهوض بالقطاع الصحي في أفريقيا.



واضاف أن إدارة جمعية الأورمان، ومؤسسة شفاء الأورمان، مثلوا النموذج المصري الرائد في علاج الأورام بالمجان تأكيدًا على دور مؤسسة شفاء الأورمان، في دعم القطاع الصحي وخدمة المجتمع على المستويين المحلي والقاري، ونجاحها فى أن تكون النموذج الرائد في علاج الأورام.