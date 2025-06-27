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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

Africa Health ExCon.. تفاصيل جلسات حول أمراض الذئبة الحمراء والسرطان والقلب

Africa Health ExCon
Africa Health ExCon
عبدالصمد ماهر

اختتمت النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض "صحة أفريقيا – Africa Health Excon"، والذي عقد من 24 إلى 27 يونيو الجاري تحت شعار الابتكار والاستقلال،  حيث  تنظيم 4 جلسات نقاشية حول أمراض الذئبة الحمراء، والسرطان، والقلب وتحقيق استدامة النظم الصحية، إلى جانب المشاركة في جلسة عن توطين الأبحاث الإكلينيكية في أفريقيا. 

ومن خلال التركيز على تعزيز الابتكار في الصحة الرقمية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع الشراكات مع الجهات المعنية، والمشاركة الفعالة في أبرز المؤتمرات الإقليمية والدولية،و تعزيز الريادة في مجالات علاجية محورية، مثل أمراض القلب، والسرطان، والذئبة الحمراء، مع التزامها المستمر بوضع احتياجات المرضى في صميم أولوياتها.

وفي اليوم الأول من المؤتمر، نظّمت شركة أسترازينيكا مصر، جلسة حوارية ضمن مبادرة Cancer Care Africa ، بعنوان «تعزيز التعاون بين مصر والدول الإفريقية لتقديم رعاية متكاملة ومستدامة لمرضى السرطان». 

استعرضت الجلسة دور مصر الريادي في علاج السرطان، وأبرز إنجازات المبادرة خلال العامين الماضيين، منها إجراء أكثر من 120 ألف فحص بتقنيات الذكاء الاصطناعي (Qure AI)، وتدريب 2500 من مقدّمي الرعاية الصحية في مصر وكينيا، بالتعاون مع المبادرتين الرئاسيتين للكشف المبكر عن الأورام السرطانية ودعم صحة المرأة.

كما أعلنت الجلسة عن إطلاق مشروع التشخيص الرقمي (Digital Pathology) باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبًا، وأكدت على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتطوير مشروعات تشخيصية مشتركة وعلاجات مبتكرة، خاصة لسرطاني الثدي والرئة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، بما يعزز نتائج العلاج في القارة.

وشارك في هذه الجلسة التي جاءت تأكيدًا على التزام  بتعزيز التكامل بين دول القارة، أ.د. هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ود. خالد عبد العزيز استشاري علاج الأورام بجامعة عين شمس، والمدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لاكتشاف وعلاج الأورام السرطانية، أ.د. منال المهدي أستاذ الباثولوجيا العلاجية، ورئيس لجنة الباثولوجي بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ود.أحمد صيام رئيس القطاع الطبي للأورام والأمراض النادرة في شركة أسترازينيكا مصر، د. ديريك أكبولا  رئيس شركة «ريفنا» للتكنولوجيا الجزيئية في غانا.

هذا بجانب تنظيم جلسة نقاشية خاصة بمبادرة صحة قلب أفريقيا، أعلنت خلالها شركة أسترازينيكا مصر، عن تفعيل استراتيجية التحكم في مرض الاعتلال الكلوي في مصر بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية، وناقشت الجلسة أمراض القلب والتمثيل الغذائي، والكلى المزمن، مع التركيز على تأثيرها المتزايد في أفريقيا، وأهمية الفحص المبكر و التوعية المجتمعية، وعرض نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مبادرة "صحة قلب أفريقيا.”

كما استعرضت جهود المبادرة في إدارة المرضى من التوعية حتى العلاج، والعلاجات المبتكرة وتبادل أفضل الممارسات، والاستراتيجيات الناجحة التي يمكن تطبيقها في مختلف أنحاء القارة، وشارك في الجلسة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الرئاسية، والدكتور أحمد قشطة رئيس قطاع العلاقات المؤسسية بشركة أسترازينيكا مصر.

وفي اليوم التالي، نظمت جلسة نقاشية حول "تحقيق استدامة النظم الصحية من خلال إيجاد طرق تمويل مبتكرة" بمشاركة الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ود. مجدى ماهر رئيس القطاع الطبي في البنك الأهلي المصري. ناقشت الجلسة حلولاً مبتكرة لإدارة الأمراض، والتطور في الرعاية الطبية، مع استعراض نماذج ناجحة في القطاع الصحي، والتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتطوير منظومة الرعاية الصحية.

تسليط الضوء على مرض الذئبة الحمراء

وجاءت الجلسة الرابعة تحت عنوان "بداية...تغير الحكاية"، لتسلط الضوء على مرض الذئبة الحمراء والتحديات الصحية والاجتماعية المرتبطة به. واستعرضت الجلسة جهود مصر في التصدي للأمراض المزمنة من خلال تبني استراتيجيات صحية شاملة، وتطوير نماذج تمويل مبتكرة وتفعيل الشراكات لدعم العدالة الصحية، وتخفيف العبء الاقتصادي عن المرضى والمنظومة الصحية. وتمثل هذه الجلسة خطوة نحو تحوّل استراتيجي في التعامل مع الذئبة الحمراء، ودعوة لتغيير النظرة المجتمعية تجاه المرض.

شارك في الجلسة نخبة من القيادات والخبراء في القطاع الصحي، من بينهم الدكتور عمرو جاد نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والأستاذة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لتنمية الأسرة والمشرف على المجلس القومي للسكان، والبروفيسور سلمى دوارة، مقررة لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة، والبروفيسور سمير بدوي، أستاذ أمراض الروماتيزم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، والدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتورة أسماء سعد، رئيس وحدة اقتصاديات الدواء والتسعير بهيئة الدواء المصرية، فيما  أدار الحوار الدكتور شريف وجيه، رئيس القطاع الطبي بأسترازينيكا مصر.

اختتمت أسترازينيكا مصر مشاركتها بحضور جلسة نقاشية حول دور مصر الاستراتيجي في توطين الأبحاث الإكلينيكية بأفريقيا، من خلال تدريب الكوادر الطبية، وتطوير البنية التحتية والأطر التنظيمية لتسهيل الأبحاث، واستعراض فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات، وذلك بمشاركة الدكتور شريف وديع رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الإكلينيكية.

Africa Health ExCon صحة أفريقيا أمراض الذئبة الحمراء أفريقيا الصحة الرقمية

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