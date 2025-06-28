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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الإصلاح الزراعي" ينفذ 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 3 محافظات

التعدى على الأراضي
التعدى على الأراضي
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الأراضي، مواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتا إلى إزالة نحو 21 حالة تعد في المهد في 3 محافظات.

وقال المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود حماية الرقعة الزراعية، وازالة التعديات في المهد، فضلا عن متابعة المشروعات والجمعيات والتيسير على المنتفعين.

وأشار الخطيب إلى أنه تم إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المهد، خلال أعمال المرور والمتابعة الميدانية، حيث بمحافظات الأقصر والمنيا وبني سويف، حيث شملت 11 حالة بمحافظة الأقصر، 7 حالات بمحافظة المنيا، وحالتين بمحافظة بني سويف، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وأجهزة الحكم المحلي في المحافظات.

وشدد الخطيب على مواصلة جهود حماية الرقعة الزراعية، وإزالة أي تعديات في المهد، على الأراضي الزراعية أو أملاك الإصلاح الزراعي، وذلك قبل تفاقم تلك الحالات، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين لافتا إلى أنه تم التنبيه على كافة مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات، بالمرور الدائم والمستمر لرصد أي تعديات وإزالتها فورا.

وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي للهيئة، أنه تم تشكيل لجان المرور على جميع أعمال الإصلاح الزراعي بالمحافظات، بما تشمل الجمعيات والمشروعات الإنتاجية والخدمية، إضافة إلى متابعة الزراعات لدى المنتفعين، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، إضافة إلى متابعة أعمال صرف الأسمدة، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم، لافتا الى أنه يجرى أيضا مواصلة العمل على وسرعه تطهير المساقي والمراوي، ومتابعة أعمال توريد محصول بنجر السكر للمصانع، فضلا عن استمرار أعمال تحصيل مستحقات الهيئة.

الإصلاح الزراعي الزراعة وزارة الزراعة التعدي على الأراضي الزراعية

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