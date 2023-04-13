موجز السوشيال: نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي.. ونجاح "جعفر العمدة" يصل إنجلترا بتوقيع مانشستر سيتي

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

أعلن الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، عن تفاصيل العرض المقدم للاعب النادي الأهلي، أحمد عبد القادر.

وقال عبر فضائية أون تايم سبورت: “نادي أوروبي "سيسكا موسكو” يقدم عرض رسمي لشراء أحمد عبد القادر واللاعب موافق".

نشرت الصفحة الرسمية، لنادي مانشستر سيتي صورة لأحد لاعبي الفريق، على غرار بوستر مسلسل “جعفر العمدة”، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلقت الصفحة الرسمية للنادي: "دراما رمضان بعيون مانشستر سيتي جعفر العمدة، رودريجو العمدة".

كشفت صفحة تابعة لأسرة الملك السابق فاروق الأول على إنستجرام عن وفاة الأميرة نيفين عباس حليم، ابنة النبيل عباس حليم حفيد محمد علي باشا، عن عمر يناهز 93 عامًا.