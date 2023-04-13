نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

أعلن الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، عن تفاصيل العرض المقدم للاعب النادي الأهلي، أحمد عبد القادر.

وقال عبر فضائية أون تايم سبورت: “نادي أوروبي "سيسكا موسكو” يقدم عرض رسمي لشراء أحمد عبد القادر واللاعب موافق".

من جانب اخر، واصل أحمد عبد القادر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي والتدريبي، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن عبد القادر يواصل تنفيذ برنامجه التدريبي، بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وأشار أبو عبلة إلى أن عبد القادر قطع شوطًا كبيرًا من التأهيل، وهناك تحسن ملحوظ في حالة اللاعب.