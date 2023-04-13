عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

صدى البلد

أعلن الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، عن  تفاصيل العرض المقدم للاعب النادي الأهلي، أحمد عبد القادر.

وقال عبر فضائية أون تايم سبورت: “نادي أوروبي "سيسكا موسكو” يقدم عرض رسمي لشراء أحمد عبد القادر واللاعب موافق".

من جانب اخر، واصل أحمد عبد القادر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي والتدريبي، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن عبد القادر يواصل تنفيذ برنامجه التدريبي، بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وأشار أبو عبلة إلى أن عبد القادر قطع شوطًا كبيرًا من التأهيل، وهناك تحسن ملحوظ في حالة اللاعب.

txt

فرج عامر: حسين الشحات رفض عرضا خليجيا قيمته أربعة أضعاف عقده مع الأهلي

النادي الأهلي الأهلى أون تايم سبورت احمد شوبير أحمد عبد القادر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. مفاجأة عن رد ميتلاند بشأن بيع إمام عاشور

باقي 5 أيام .. أحمد موسى يعلن عن خبر عاجل لـ مشاهديه

قيمة عقد إمام عاشور مع الأهلي تتخطى الـ 100 مليون جنيه

ترشيحاتنا

بعد الكشف عن قبر بانحسي بسقارة..هل يكتب تاريخ آخر لـ مصر الفرعونية؟

السودان .. بيان عاجل من الجيش بشأن التطورات الأخيرة في البلاد

بعد فرض الحظر الجوي.. تحرك عسكري جديد من الصين حول تايوان

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

في ذكرى ميلاده|عبد الرحمن الأبنودي: أنا واحد من الذين أفسدوا حياتهم بالتدخين..نوستالجيا

عبادة بسيطة وأجرها كبير فى العشر الاواخر من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند الغضب لفترات طويلة ؟

رغم بلوغه 76 عامًا .. أسطورة كمال الأجسام مستر الكون يكشف سر تمتعه بلياقة بدنية مذهلة

احترسوا.. أصحاب هذا المرض يزيد في الصيام .. هذه الأعراض

شاب يوزع شربات بالموز في الاسكندرية بعد براءة المعلم جعفر العمدة..صور

فيديو

مش بيفرق معايا  مكان اسمي واللجان الإلكترونية انتقدتني .. عمرو عبد الجليل يكشف سبب الهجوم عليه

دموع ودعاء وروحانيات.. فرحة عارمة للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على الكعبة

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ