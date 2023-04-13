فرج عامر: حسين الشحات رفض عرضا خليجيا قيمته أربعة أضعاف عقده مع الأهلي

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة العرض المقدم للاعب النادي الأهلي حسين الشحات.

وكتب عبر فيسبوك: "حسين الشحات يرفض عرض خليجي قيمته اربع أضعاف عرض الأهلي وفضل التجديد للاهلي، خاصة بعد تالقه في المباريات الاخيرة وظهوره بصورة ممتازة وأصبح لاعب لاغني عنه".

من جانب آخر، أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه سعيد بتحقيق الكثير من الألقاب مع النادي، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي ينافسون باستمرار على الألقاب والبطولات، متمنيًا تحقيق المزيد.

وتوجه الشحات بالشكر إلى جماهير الأهلي التي دعمت الفريق كثيرًا خلال الفترة الماضية، والتي دعمته بشكل خاص بعد الظروف النفسية الصعبة التي مر بها، عقب وفاة والده، متمنيًا أن يكون سببًا دائمًا في إسعادهم.