قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم شديد الحرارة نهارا.. ورياح مثيرة للرمال والأتربة
اليوم.. محاكمة 8 متهمات في واقعة سقوط الطفلة تيا من الطابق السادس بشبرا الخيمة
اليابان تقترب من دور الـ32 بثنائية في شباك تونس بالشوط الأول
حزب الله يوجع إسرائيل.. مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة 20
نظر مُحاكمة 168 متهمًا بخلية التجمع .. بعد قليل
الفراعنة أذهلونا.. محمد بركات: منتخب مصر كان على بُعد خطوة من إسقاط بلجيكا
في ذكراه .. قصة إنقاذ عبد الحليم حافظ يوم ولادته
أستاذ علوم سياسية يكشف مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية
كيفية تنظيم أوقات الامتحانات بما يتناسب مع أوقات الصلاة .. دار الإفتاء تُجيب
ثابت عند 6025 جنيها.. سعر أشهر عيار ذهب في الصاغة
امتحانات الثانوية العامة 2026 | تفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية بمداخل اللجان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ صغار سلاحف بحرية ضلت طريقها بسبب الإضاءة الشاطئية في البحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شهدت منطقة الكيلو 22 على طريق سفاجا – القصير استجابة بيئية سريعة لحماية صغار السلاحف البحرية حديثة الفقس، بعد تلقي بلاغ من أحد النزلاء المقيمين بفندق كورال جاردن صن بيتش يفيد بخروج عدد من صغار السلاحف من عشها خلال ساعات الليل.

وأوضح البلاغ أن بعض صغار السلاحف لم تتمكن من التوجه نحو البحر بشكل طبيعي، حيث انجذبت إلى الإضاءة الصناعية المنتشرة في المنطقة الشاطئية واتجهت نحو الفندق بدلاً من السير نحو المياه. وبادر النزيل إلى التدخل بشكل مسؤول من خلال مساعدتها وتوجيهها نحو الشاطئ، مع إخطار الجهات المختصة لاحتمالية وجود المزيد من الصغار داخل العش.

وعلى الفور، نسقت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر (HEPCA) مع فريق محميات البحر الأحمر، الذي انتقل مباشرة إلى الموقع لتأمين منطقة التعشيش وفحص الموقع والتأكد من سلامة العش ورصد أي صغار متبقية.

وبالتعاون مع إدارة الفندق، تم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية العاجلة شملت إطفاء الإضاءة والكشافات في المنطقة المحيطة بالعش للحد من تأثير التلوث الضوئي، بالإضافة إلى إنشاء سياج خشبي لحماية موقع التعشيش وضمان وصول أي صغار متبقية إلى البحر بأمان.

وأكد المختصون أن صغار السلاحف البحرية تعتمد بشكل أساسي على الضوء الطبيعي المنعكس من أفق البحر لتحديد اتجاهها بعد الفقس، بينما تتسبب الإضاءة الصناعية في تشتيت مسارها، ما قد يؤدي إلى انخفاض فرص بقائها على قيد الحياة.

وتقدمت الجهات المعنية بالشكر للنزيل وإدارة الفندق وفريق محميات البحر الأحمر على سرعة الاستجابة والتعاون، كما أشادت بالدعم المستمر لوزارة السياحة والآثار بمحافظة البحر الأحمر في تعزيز الوعي البيئي وحماية الموارد الطبيعية.

ودعت الجهات المختصة المواطنين والزوار إلى اتباع الإرشادات البيئية عند مشاهدة أعشاش السلاحف البحرية أو صغارها، والتي تتضمن عدم لمسها أو نقلها، وإطفاء الإضاءة القريبة إن أمكن، وإبلاغ الجهات المعنية فوراً.

وأكدت الجهات المعنية أن حماية التنوع البيولوجي في البحر الأحمر مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على هذا الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.

البحر الاحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر التربية والتعليم اخبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

سعر البنزين اليوم في مصر بعد التراجع الكبير في أسعار النفط

حسام داغر وكريم

فرحه كان من شهر .. حسام داغر يُودّع كريم عبد العليم ويكشف تفاصيل وفاته | صور

الطقس في مصر

أمطار في عز الحر .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس غدا

صبري نخنوخ

«خدت منه عربيتين مقابل شاليه».. اعترافات صبري نخنوخ في اقتحام معرض سيارات التجمع

صرف معاشات يوليو 2026

صرف معاشات يوليو 2026.. في هذا الموعد

البنك الأهلي يرفع الفائدة على شهادات الادخار

مع تراجع الذهب.. البنك الأهلي يفاجئ العملاء برفع الفائدة على شهادات الادخار.. تفاصيل

الشيخ ياسين التهامي

لحظة إنزال الشيخ ياسين التهامي من على المسرح بعد تعرّضه لوعكة صحية بسوهاج | شاهد

أرض الزمالك الجديدة

ليه أرض الزمالك الجديدة 65 فدانًا أفضل من الأرض القديمة 129 فدانًا؟.. برلماني يجيب

ترشيحاتنا

النجمة أصالة

أصالة تتألق في جدة وتعد جمهورها بألبوم ضخم في صيف 2026

سليمان نجيب

فى ذكراه | قصة تلقيب سليمان نجيب بـ «البكوية».. وسر عزوفه عن الزواج

النجمة نيللي كريم

قعدت أعيط.. نيللي كريم تروى كواليس فقدانها النطق في مسلسل سقوط حر

بالصور

فستان أنيق .. دينا فؤاد تستعرض رشاقتها

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

بـ «لوك كاجوال» .. ليلى علوي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

بإطلالة صيفية .. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بالأحمر اللافت .. نسرين طافش تستعرض جمالها وأنوثتها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كنوز الحياة التي لا تُشترى.. السعادة والصحة والمحبة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أنا روح

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الرياضة والأمن القومي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الهجرة النبوية الشريفة.. من جراح اللجوء إلى فقه الإيواء والتمكين

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

المزيد