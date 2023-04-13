عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلب عاجل للأهلي قبل لقاء الرجاء في دوري الأبطال| تفاصيل

صدى البلد

أعلن الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، عن موقف الأهلي لمباراة الرجاء المغربي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وقال عبر أون تايم سبورت: "الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام الرجاء المغربي".

موعد مباراة الأهلي والرجاء

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، فى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، أحد يومَي 21 و22 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة، في لقاء الذهاب الذي يُقام في القاهرة.

 

فيما يحل المارد الأحمر ضيفًا على الرجاء المغربي أحد يومي 28 و29 من شهر أبريل الجاري، على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء الإياب.

 

ومن المنتظر، أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي، الفائز من مباراة الترجي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري. وفي حال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي سيواجه الترجي أو شبيبة القبائل خارج الأرض أولاً، على أن يكون الإياب في القاهرة.

الأهلى احمد شوبير النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا الرجاء الإعلامي الرياضي أحمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. مفاجأة عن رد ميتلاند بشأن بيع إمام عاشور

باقي 5 أيام .. أحمد موسى يعلن عن خبر عاجل لـ مشاهديه

قيمة عقد إمام عاشور مع الأهلي تتخطى الـ 100 مليون جنيه

ترشيحاتنا

بعد الكشف عن قبر بانحسي بسقارة..هل يكتب تاريخ آخر لـ مصر الفرعونية؟

السودان .. بيان عاجل من الجيش بشأن التطورات الأخيرة في البلاد

بعد فرض الحظر الجوي.. تحرك عسكري جديد من الصين حول تايوان

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

في ذكرى ميلاده|عبد الرحمن الأبنودي: أنا واحد من الذين أفسدوا حياتهم بالتدخين..نوستالجيا

عبادة بسيطة وأجرها كبير فى العشر الاواخر من رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند الغضب لفترات طويلة ؟

رغم بلوغه 76 عامًا .. أسطورة كمال الأجسام مستر الكون يكشف سر تمتعه بلياقة بدنية مذهلة

احترسوا.. أصحاب هذا المرض يزيد في الصيام .. هذه الأعراض

شاب يوزع شربات بالموز في الاسكندرية بعد براءة المعلم جعفر العمدة..صور

فيديو

مش بيفرق معايا  مكان اسمي واللجان الإلكترونية انتقدتني .. عمرو عبد الجليل يكشف سبب الهجوم عليه

دموع ودعاء وروحانيات.. فرحة عارمة للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على الكعبة

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ