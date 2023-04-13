طلب عاجل للأهلي قبل لقاء الرجاء في دوري الأبطال| تفاصيل

أعلن الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، عن موقف الأهلي لمباراة الرجاء المغربي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبر أون تايم سبورت: "الأهلي يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة أمام الرجاء المغربي".

موعد مباراة الأهلي والرجاء

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الرجاء المغربي، فى الدور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا، أحد يومَي 21 و22 أبريل الجاري، على ستاد القاهرة، في لقاء الذهاب الذي يُقام في القاهرة.

فيما يحل المارد الأحمر ضيفًا على الرجاء المغربي أحد يومي 28 و29 من شهر أبريل الجاري، على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء الإياب.

ومن المنتظر، أن يواجه الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي، الفائز من مباراة الترجي التونسي مع شبيبة القبائل الجزائري. وفي حال تأهل الأهلي إلى نصف النهائي سيواجه الترجي أو شبيبة القبائل خارج الأرض أولاً، على أن يكون الإياب في القاهرة.