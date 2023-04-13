ارتفاع كبير في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط في ختام تداولات أمس الأربعاء بنحو 2% حيث حفزت بيانات التضخم الأمريكية الأقل من التوقعات، الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إنهاء وتيرة رفع أسعار الفائدة وخففت من تأثير بيانات مخزونات النفط الخام الأمريكية التي خالفت التوقعات.
وأغلق خام برنت على ارتفاع بنحو 1.72 دولار أو 2.01% عند 87.33 دولار للبرميل بينما أغلق خام ويست تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع 1.73 دولار أو 2.1٪ عند 83.26 دولار.
التضخم ينخفض
وذكرت لايل برينارد، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي جو بايدن ونائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة، إنها ترى التضخم ينخفض.
في غضون ذلك، قال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن سوق النفط العالمية قد تشهد شحًا في النصف الثاني من عام 2023، مما قد يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية خفض أول أمس الثلاثاء توقعاتها لإنتاج دول أوبك للنفط بمقدار 0.5 مليون برميل يوميًا لبقية عام 2023 وخفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 بمقدار 40 ألف برميل يوميًا.
هذا، وقد أعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس ارتفاع مخزونات النفط الخام في البلاد بمقدار 0.6 مليون برميل إلى 470.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي في حين أشارت التوقعات إلى انخفاض قدره مليون برميل.
وكشفت الوكالة الحكومية أيضًا عن انخفاض مخزون البنزين في الولايات المتحدة بنحو 300 ألف برميل إلى 222.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 0.6 مليون برميل إلى 112.4 مليون برميل.