كوكو اخويا.. أحمد عبد القادر يهنئ كهربا بعيد ميلاده

هنأ اللاعب أحمد عبد القادر، محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انسجرام”.

وكتب أحمد عبد القادر عبر خاصية “الاستوري”: “كل سنة وانت طيب يا كوكو يا اخويا”.

وشارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

واحتفل كهربا بعيد ميلاده الـ29، بتورتة على شكل علم النادي الأهلي، ولقي تعليقات كثيرة من جمهوره.

وتسعى إدارة النادي الأهلي لإنهاء أزمة محمود كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك اجتماعات مكثفة تجري لدراسة الوضع بشكل كامل للاستقرار على الطريقة التي سيتم إنهاء الأزمة بها مع الزمالك سواء بدافع المستحقات أو اللجوء للاستئناف.