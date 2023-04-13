عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوكو اخويا.. أحمد عبد القادر يهنئ كهربا بعيد ميلاده

كهربا وأحمد عبد القادر
كهربا وأحمد عبد القادر

هنأ اللاعب أحمد عبد القادر، محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انسجرام”.

وكتب أحمد عبد القادر عبر خاصية “الاستوري”: “كل سنة وانت طيب يا كوكو يا اخويا”.

وشارك محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

واحتفل كهربا بعيد ميلاده الـ29، بتورتة على شكل علم النادي الأهلي، ولقي تعليقات كثيرة من جمهوره.

وتسعى إدارة النادي الأهلي لإنهاء أزمة محمود كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هناك اجتماعات مكثفة تجري لدراسة الوضع بشكل كامل للاستقرار على الطريقة التي سيتم إنهاء الأزمة بها مع الزمالك سواء بدافع المستحقات أو اللجوء للاستئناف.

أحمد عبد القادر عبد القادر محمود كهربا كهربا النادي الأهلي الأهلى عيد ميلاد كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

الحديد رخص والأسمنت نزل|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد هبوط الدولار

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

صرف مستحقات اللاعبين| أول قرار لمدرب الزمالك الجديد بعد وصوله مصر

إوعي تعملي كدا.. رد فعل مفاجئ لزوج جوري بكر على دور وداد

موضوعات متعلقة

رسميا.. استاد محمد بن زايد يستضيف السوبر بين الزمالك والأهلي| تفاصيل

حسني شتا: أنا مسامح جعفر العمدة وكفاية يا عيلة حمادة فتح الله

هالة صدقي تمازح الجمهور بسبب تيشيرت الملكة صفصف.. شاهد

نجيب ساويرس: عاجبنى مسلسل جعفر العمدة ولن أعتذر عن ذلك

أحمد وفيق عن مسلسل تحت الوصاية: كان نفسي ابقي فيه

مي كساب تظهر بنحافة شديدة وملامح مختلفة.. ومتابعون: خسيتى إزاي؟

النادي الأهلي يحتفل بعيد ميلاد كهربا.. شاهد

فرج عامر يحسم الجدل بشأن اقتراب إمام عاشور من الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أنوشكا: وجود بطولات جماعية إضافة لصناعة الدراما.. وأتمنى تقديم عمل غنائي| حوار

كوريا الجنوبية تخطط لحرب جوية إلكترونية ضد بيونج يانج لتعطيل شبكة الدفاع الجوي

الدولار والاقتصاد العالمي.. كيف بدأت الحكاية وهل ستنتهي قريبًا؟.. تقرير

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات نهاية الأسبوع

يؤدي إلى نتائج كارثية .. أهمية استبدال فلتر زيت السيارة| تفاصيل

كيفية صلاة التهجد للنساء في المنزل.. عدد الركعات وأفضل وقت لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الصحة يتابع معدلات إنشاء وتطوير غرف الرعايات والحضانات بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

تحذير من تناول الفسيخ على الإفطار| يصيبك بمرض خطير

أبناء المؤسسة العسكرية الرياضية يحققون ذهبية كأس العالم للشباب لسيف المبارزة

فطارك عندنا: كفتة الحاتي وأرز بسمتي بالخضار والحلو رول الجلاش بالشوكولاتة

فيديو

تفاصيل أسعار الدولار اليوم ومفاجأة في الذهب | تغطية خاصة

موعد انتهاء الطقس السيئ وتحذير جديد من الأرصاد| تفاصيل درجات الحرارة

لافتات في الشوارع وشربات على المارة.. الاحتفالات تجوب مصر ببراءة جعفر العمدة

الحلقة 6 من مسلسلات النصف الثاني لرمضان l منى زكي تعذب مجاهد.. وسامي مغاوري يكشف سر دنيا سمير غانم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ