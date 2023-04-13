وزير الخارجية الصيني يبعث برسالة مهمة إلى العالم بشأن إنهاء الحرب بأوكرانيا

بحث وزيرا الخارجية الصيني، تشين جانج، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، الأوضاع في أوكرانيا ومباحثات السلام لإنهاء الحرب.

وقال وزير الخارجية الصيني في تصريحات له اليوم، إن الصين ستستمر في لعب دور بنّاء في تعزيز التسوية السياسية واستئناف محادثات السلام.

وأضاف جانج، أنه على جميع الأطراف في الأزمة الأوكرانية وضع شروط لإنهاء الحرب ومحادثات السلام، والسعي لخلق ظروف لإنهاء الحرب.

وعلى جانب آخر، قال مدير وكالة المخابرات المركزية، إن اعتماد روسيا على الصين يتزايد كونها الحليف الرئيسي لها وسط عزلة غربية متزايدة نتيجة لحربها على أوكرانيا، وبسبب ذلك، فإن موسكو تخاطر بأن تصبح تابعة اقتصادية لبكين.

وأضاف بيرنز أثناء حديث له بجامعة في هيوستن: ”أصبحت روسيا تعتمد أكثر فأكثر على الصين، وفي بعض النواحي، تخاطر بأن تصبح مستعمرة اقتصادية للصين بمرور الوقت، وتعتمد على تصدير موارد الطاقة والمواد الخام”.