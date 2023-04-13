عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني يبعث برسالة مهمة إلى العالم بشأن إنهاء الحرب بأوكرانيا

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني

بحث وزيرا الخارجية الصيني، تشين جانج، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، الأوضاع في أوكرانيا ومباحثات السلام لإنهاء الحرب.

وقال وزير الخارجية الصيني في تصريحات له اليوم، إن الصين ستستمر في لعب دور بنّاء في تعزيز التسوية السياسية واستئناف محادثات السلام.

وأضاف جانج، أنه على جميع الأطراف في الأزمة الأوكرانية وضع شروط لإنهاء الحرب ومحادثات السلام، والسعي لخلق ظروف لإنهاء الحرب.

بولندا: هزيمة أوكرانيا تشجع الصين على مهاجمة تايوان

الصين: نرحب بعودة "سوريا المبكرة" للأسرة العربية

وعلى جانب آخر، قال مدير وكالة المخابرات المركزية، إن اعتماد روسيا على الصين يتزايد كونها الحليف الرئيسي لها وسط عزلة غربية متزايدة نتيجة لحربها على أوكرانيا، وبسبب ذلك، فإن موسكو تخاطر بأن تصبح تابعة اقتصادية لبكين.

وأضاف بيرنز أثناء حديث له بجامعة في هيوستن: ”أصبحت روسيا تعتمد أكثر فأكثر على الصين، وفي بعض النواحي، تخاطر بأن تصبح مستعمرة اقتصادية للصين بمرور الوقت، وتعتمد على تصدير موارد الطاقة والمواد الخام”.

وزير الخارجية الصيني الصين تشين جانج سيرجي لافروف أوكرانيا الازمة الاوكرانية روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

إوعي تعملي كدا.. رد فعل مفاجئ لزوج جوري بكر على دور وداد

لعب لـ بيراميدز | فرج عامر : الأهلي رفض ضم المحترف البرازيلي

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

موضوعات متعلقة

بولندا: هزيمة أوكرانيا تشجع الصين على مهاجمة تايوان

بعد 120 ألف تجربة .. شمس صناعية تحقق نتائج صادمة في الصين

الصين: نرحب بعودة "سوريا المبكرة" للأسرة العربية

وصل لشنغهاي.. الرئيس البرازيلي يلتقي زعيم الصين غدا

الصين تعلن عن إغلاق وحظر دخول السفن لشمال تايوان.. تفاصيل

بعد مناورتها الأخيرة.. تايوان تشتكي من محاولات ضغط الصين عليها

الخارجية الألمانية: الصين تلعب دورًا سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا مركزيًا على مستوى العالم

صحف السعودية| الصين تواصل الضغط العسكري على تايوان.. الدولار يتراجع مع تباطؤ التضخم.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. عمان ترحب بالبيان السعودي السوري المشترك

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر : داعش يهدد باستهداف مدن إسبانية في مقطع مصور

جمال الغندور يطالب بتدخل أبوريدة للعمل في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى

رفض عرضًا مغريًا للإذاعة البريطانية.. أسرار يغفلها الكثيرون عن الشيخ منصور الدمنهوري

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن إيقاف ساديو ماني

بعد عرض "تحت الوصاية".. 8 حالات تسلب الولاية على النفس وفقا للقانون

حسام موافي: فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى لعباده الشاكرين ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب غير متوقع وراء الإصابة بـ الشد العضلي .. تعرف عليه

هتعيد من غير ما تتخن.. طريقة عمل الكحك الدايت

خست أوي .. حقيقة فقدان مي كساب وزنها الزائد | صور

نشرة المرأة والصحة.. أهمها رقم 1.. 5 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بمرض خطير..كيف تكتشفين الكاميرات السرية في غرف قياس الملابس؟

فيديو

تسريبات الحلقة 22.. أحداث ساخنة في مسلسل “جعفر العمدة” بعد ظهور بلال شامة

تفاصيل أسعار الدولار اليوم ومفاجأة في الذهب | تغطية خاصة

موعد انتهاء الطقس السيئ وتحذير جديد من الأرصاد| تفاصيل درجات الحرارة

لافتات في الشوارع وشربات على المارة.. الاحتفالات تجوب مصر ببراءة جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ