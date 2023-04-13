الصين: نرحب بعودة "سوريا المبكرة" للأسرة العربية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، إن بكين تقدر الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودول أخرى في المنطقة لتخفيف حدة الوضع في اليمن وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد وانج وينبين خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الصين تدعم جميع الأطراف المعنية لتحقيق تسوية سياسية للقضية اليمنية من خلال الحوار والتشاور. حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية.

وأضاف الناطق باسم الخارجية الصينية، أن بكين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في تعزيز التسوية السياسية للقضية اليمنية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وتابع، يرحب الجانب الصيني بتحسن العلاقات بين سوريا والدول العربية الأخرى، ويؤيد عودة سوريا المبكرة إلى الأسرة العربية الكبيرة، مما يساهم في وحدة الدول العربية وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي لدول المنطقة.

واختتم وانج حديثه قائلا، إن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور نشط في مساعدة الدول العربية على تحقيق وحدة كبرى.