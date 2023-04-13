توبت إلى الله.. جوري بكر تنتقد مروجي صورها الجريئة على السوشيال ميديا

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انتقدت الفنانة جوري بكر " وداد" ؛ مروجي صورها الجريئة القديمة والتي كانت في سن الـ١٨ عاما.

وقالت جوري بكر خلال حوارها مع موقع صدى البلد:" بعد نجاحي في مسلسل جعفر العمدة بدور وداد ؛ قام العديد ينشر صوري القديمة والتي كنت افتقد وقتها للخبرة الكافية لنشرها".

وقالت :" لماذا يفعل الجمهور ذلك ؛ فليفترضوا انني نزلت الي الله وذلك كانت صورا خاطئة وفي سن صغير لماذا يتم ترويجها بهذة الطريقة ".



جوري بكر في صدى البلد :



حلت الفنانة جوري بكر ضيفة على موقع صدى البلد لتكريمها عن اخر أعمالها مسلسل جعفر العمدة .

وتحدثت جوري عن شخصية وداد وعم اصعب المشاهد التي قامت بها وعن مشهد الزفاف .

جعفر العمدة:

انتهت الحلقة الـ22 من مسلسل جعفر العمدة على معرفة محمد رمضان بوفاة والد عايدة .

وسافر محمد رمضان الي الاسكندرية ليقابل خالة سيف لمعرفة منها تفاصيل عن حياة شقيقتها وعلاقتها ببلال شامة .

في الوقت الذي حذفت صورة ايمان العاصي من هاتف شقيقها شوقي ليفشل بذلك في إثبات أي دليل عليها .



شهدت الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة ؛ العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

وبدأت الحلقة على لقاء بين جعفر العمدة و بلال شامة والتي اخبره فيها ان من فعل ذلك أحد اهل بيته .

وقبل اعتراف بلال شامة بالشخص الذي قام بذلك ؛ دهسته سيارة وانتقل الي غرفة العناية المركزة وحالته خطيرة .



جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.



القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة

قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

مي كساب :

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.



وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غيرأي مصالح يفرحو لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”