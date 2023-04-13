عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس التعاون الإسلامي يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

بعث الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ببرقية تهنئة إلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد وجاء نصها كالتالي..

 

“يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن منسوبي إتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أن أتقدم لقداستكم ولجميع الاخوة المسيحيين  بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بكل الخير واليمن والبركات.

 داعين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية”.

البابا تواضروس عيد الميلاد عمرو الليثي منظمة التعاون الاسلامي عيد القيامه المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023

أخبار الأهلي.. كهربا يصدم الزمالك..ولغز حكم الرجاء وموعد انتقال عبدالقادر لـ سيسكا

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن رغبة تونس للإنضمام إلى بريكس

ترشيحاتنا

بعد الهزة الأرضية ببحر إيجه منذ قليل.. زلزال قوي جديد يضرب تركيا

خالد الغندور يطرح سؤالاً بشأن تأخر إعلان عقوبة كهربا

30 دقيقة.. ناصر منسي يتقدم للزمالك أمام حرس الحدود

مانشستر يونايتد يتقدم على إشبيلية بثنائية سابيتزر في الدوري الأوروبي

الأهلي يختار 30 لاعبا من دورة المرج للاختبار بقطاع الناشئين

قرار عاجل من أردوغان بعد كارثة الزلزال في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن ليلى علوي وياسمين صبري .. شاهد فنانات بالنقاب أشعلن السوشيال ميديا

علامة خطيرة في ساقيك تكشف عن الكوليسترول.. لا تتجاهلها

مكون طبيعي يعالج آلام والتهاب المفاصل

بعد ظهورها مع رامز جلال.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة إبراهيم

فيديو

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

بعد ظلم صاحب العمل له استغل الفرصة .. شاهد ماذا فعل شاب أمام الكعبة

تسريبات الحلقة 22.. أحداث ساخنة في مسلسل “جعفر العمدة” بعد ظهور بلال شامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ