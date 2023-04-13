رئيس التعاون الإسلامي يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

بعث الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ببرقية تهنئة إلي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد وجاء نصها كالتالي..

“يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن منسوبي إتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أن أتقدم لقداستكم ولجميع الاخوة المسيحيين بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بكل الخير واليمن والبركات.

داعين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية”.