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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الأهلي يختار 30 لاعبا من دورة المرج للاختبار بقطاع الناشئين

صدى البلد

حققت الدورة الرمضانية الكبرى بمنطقة المرج بملاعب سيد جلال نجاجا باهرا بعد اختيار اللجنة الفنية التابعة للنادي الاهلى ٣٠ لاعبا من اللاعبين المشاركين فى البطولة للخضوع لاختبار خاصة بقطاع الناشئين داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.

واختار الكابتن حمدى ابو راضى وناجى خليل نجمى النادي الأهلي ٣٠ لاعبا من اللاعبين المشاركين فى دورة المرج بواقع ١٥ لاعبا من مواليد ٢٠٠٨ و ١٥ لاعبا مواليد ٢٠١٠ على أن يتم خضوعهم لاختبار فنية وبدنية بقطاع الناشئين بالاهلى من أجل اختيار افضل العناصر.

وأوضح حمدي ابو راضى أن الدورة شهدت مشاركة عناصر مميزة من اللاعبين الذين تم اختيار افضلهم من أجل خضوعهم للاختبارات فى النادي الأهلي للتعاقد مع افضل العناصر مشيرا إلى أن هناك بعض العناصر الذى تم اختيارهم تلعب فى عدد من الأندية الأخرى وسيتم التفاوض مع انديتهم حال النجاح وتجاوز اختبارات الأهلي.

من جانبه عبر سيد جلال المشرف العام على البطولة سعادته بقرار اللجنة الفنية التابعة للنادي الأهلي مؤكدا أن الهدف الأساسى من الدورة كان هو اكتشاف العديد من المواهب فى تلك المراحل السنية لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل النموذجي من أجل خلق عشرات النماذج من النجم العالمى محمد صلاح.

وأكد سيد جلال أن مصر بها العديد من اللاعبين المميزين فى تلك المراحل السنية ويحتاجون فقط لم يكتشفهم لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل الصحيح.

وشهدت البطولة حضور العديد من القيادات الرياضية والبرلمانية فى مقدمتهم سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والمهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي بالإضافة إلى عادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج وعدد كبير من نواب مستقبل وطن بالمرج.

وتقوم اللجنة الفنية للبطولة تحت أشراف فتح الله مصطفي ومحمد موسي ومحمد مجدي باختيار اللاعبين المميزين بالمباريات من أجل تصفيتهم في نهاية الدورة وتقديمهم للاختبار بناشئين النادي الأهلي.

وتصل مجموعة جوائز الدورة الي 135 ألف جنيها مقسمه علي 6 فرق الاوائل من مواليد 2008 و2010 بجانب العديد من الجوائز العينيه .

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الأهلي يختار 30 لاعبا من دورة المرج للاختبار بقطاع الناشئين

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