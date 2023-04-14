مصطفى بكري: مصر لا تتخلى عن دورها التاريخي في القضية الفلسطينية.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لا تتخلى عن دورها التاريخي، إزاء أشقائها وخصوصا القضية الفلسطينية وهو ما يظهر في الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتواصل مع كل الأطراف في المصالحة التي تسعى لعودة الاستقرار.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر لا تمل أو تكل من العمل على وجود حلول للقضية الفلسطينية، إضافة إلى أن مصر كان لها دور في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

أمر لا يمكن السكوت عنه

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن إسرائيل تتعنت وتحاول تهويد القدس، وإطلاق المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.

