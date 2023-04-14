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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب “أذن المعكرونة” خلال خطاب بوتين.. سياسي روسي يواجه العقاب |تفاصيل

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال سياسي روسي تم تغريمه لنشره مقطع فيديو لنفسه وهو يستمع إلى خطاب الرئيس فلاديمير بوتين إلى الأمة مع تعليق المعكرونة من أذنيه، إنه سوف يستأنف القرار في المحكمة هذا الشهر.

ومعني “تعليق المعكرونة على آذان شخص ما” تعني في روسيا أن المتحدث يكذب.

تم تغريم ميخائيل عبدالكين، النائب الشيوعي عن منطقة وسط سامارا، 150 ألف روبل، في مارس، عندما أدين بـ”تشويه سمعة” الجيش الروسي والسلطات.

ووصف عبدالكين حكم المحكمة بأنه “غير قانوني وذو دوافع سياسية”.

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وقال إن “استئنافه سينظر في محكمة في سامراء يوم 27 أبريل”.

وكان عبدالكين، قد نشر مقطع فيديو لنفسه وهو يشاهد خطاب بوتين والمعكرونة تتدلى من أذنيه في فبراير.

وفي الفيديو، أومأ عبدالكين برأسه وبدا جادًا بينما كان بوتين ينتقد “قرونًا من الاستعمار والإملاءات والهيمنة” من قبل الغرب، وهو خطاب يستخدمه الزعيم الروسي.

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